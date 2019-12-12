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В Иркутске на неделю перекроют движение машин на улице Пролетарской

12 декабря 2019

В Иркутске с 13 декабря 8:00. до 16 декабря 20:00 перекроют движение по проезжей части улицы Пролетарская - в районе дома № 5В и 5Б по улице Рабочая. Как сообщили в «Иркутскэнерго», это связанно с восстановительными работами тепловой сети.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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