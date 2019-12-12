В Иркутской области 16 фермеров получат грант «Агростартап»

В Министерстве сельского хозяйства Иркутской области сегодня состоялось подписание Соглашений с получателями грантов в форме субсидии «Агростартап» на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (КФХ). Конкурс проводится впервые в рамках реализации регионального проекта «Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В Министерстве сельского хозяйства Иркутской области сегодня состоялось подведение итогов конкурсного отбора на право получения гранта в форме субсидии «Агростартап» на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (КФХ). Конкурс проводится впервые в рамках реализации регионального проекта «Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Как рассказала первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Наталья Жилкина, для участия в конкурсном отборе подано 26 заявок из 13 районов области. Победителями признаны 16 участников из девяти районов области – это начинающие фермеры, которые зарегистрировали свои крестьянские (фермерские) хозяйства в 2019 году. Все представленные проекты ориентированы на мясное и молочное животноводство. Победителям сегодня вручили соглашения на получение гранта, сумма которого составляет - до 2 млн рублей. Всего на поддержку агростартапов в этом году будет направлено 32 млн рублей из областного и федерального бюджетов.

В соответствии с новой мерой государственной поддержки в рамках реализации Национального проекта полученные средства гранта возможно использовать на приобретение сельскохозяйственной техники. Кроме того, по условиям соглашений руководители КФХ на каждый полученный по гранту миллион рублей должны будут создать одно рабочее место. Проверять реализацию проектов минсельхоз региона будет каждые полгода. Общие итоги агростартапов и достижение их целевых показателей подведут через пять лет.

Участие в церемонии вручения соглашений приняли представители министерства сельского хозяйства и директор Иркутского регионального филиала АО Росссельхозбанка Наталья Баркова.