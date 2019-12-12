Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко, Игорь Кобзев назначен врио главы региона

Президент РФ Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области по его собственному желанию и назначал врио главы региона Игоря Кобзева. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрий Песков. Он рассказал, что Путин уже провел встречу с Кобзевым., которые до недавних пор был замруководителя МЧС, главным государственным инспектором по пожарному надзору.

Ранее, что Губернатор Иркутской области Сергей Левченко (КПРФ) уходит в отставку, сообщила газета "Коммерсантъ". Об этом “Ъ” рассказали три источника, осведомленные о принятии данного решения. По словам одного из них, господин Левченко сам написал заявление.

Вероятная отставка господина Левченко активно обсуждалась во внутриполитическом блоке администрации президента уже с октября. Необходимость увольнения губернатора мотивировали тем, что он не справился с последствиями наводнения в регионе летом 2019 года.

Напомним, в 2015 году господин Левченко стал первым губернатором от парламентской оппозиции (КПРФ), который смог выиграть выборы у представителя «Единой России» с момента возвращения прямых выборов губернаторов. Выборы нового главы Иркутской области были намечены на сентябрь 2020 года.