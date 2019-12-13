Игорь Кобзев назначен врио губернатора Иркутской области

Владимир Путин принял 12 декабря 2019 года отставку Губернатора Иркутской области Сергея Левченко по собственному желанию.

Временно исполняющим обязанности Губернатора Иркутской области он назначил Игоря Кобзева, с которым провел рабочую встречу, сообщается на официальном сайте Президента России kremlin.ru.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что ранее Игорь Кобзев был заместителя руководителя МЧС, главным государственным инспектором по пожарному надзору.

Как сообщает "Коммерсантъ" Игорь Кобзев родился 29 октября 1966 года в Воронеже. В 1988 году окончил Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище, в 2001-м - Воронежский государственный университет, в 2006-м - Воронежский институт экономики и социального управления, а в 2017-м и магистратуру Академии государственной противопожарной службы МЧС. С 1989 по 1999 годы проходил службу на должностях кадрового обеспечения Сызранского высшего военного авиационного училища, 146-й отдельной мобильной механизированной бригады, 847-го спасательного центра МЧС. В 2000–2003 годах был начальником управления по делам ГОЧС Железнодорожного района Воронежа—замначальника гражданской обороны города. В 2003–2005 годах служил помощником начальника главного управления по организации службы безопасности военной и внутренней службы. В 2005–2008 годах был начальником управления кадров, воспитательной работы, профессиональной подготовки и психологического обеспечения. В 2008–2010 годах — первый заместитель начальника ГУ МЧС по Воронежской области, с 2010 по 2016 годы возглавлял региональное ведомство. В 2016–2017 годах был первым замначальника Центрального регионального центра МЧС. С 2017 года работал директором департамента кадровой политики МЧС России, с 2018 года — и.о. замминистра ведомства. В том же году ему было присвоено звание генерал-майора внутренней службы. 1 мая 2019 года был назначен замминистра — главным госинспектором по пожарному надзору МЧС, с 4 ноября — заместитель главы МЧС России.

По данным ведомства, за годы службы Игорь Кобзев принимал участие в ликвидации более десятка крупных происшествий, руководил операциями по приему беженцев из Украины в Воронежской области в 2014 году. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, множеством ведомственных медалей.