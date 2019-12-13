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Иркутская область заняла 6 место в рейтинге самых дорогих квартир Сибири

13 декабря 2019

Иркутская область заняла 6 место в рейтинге самых дорогих квартир Сибири

Иркутская область заняла 6 место в рейтинге самых дорогих квартир Сибири. В Иркутске за 35 млн рублей можно приобрести самую дорогую квартиру на вторичном рынке. Лот в жилом комплексе «Театральный квартал» имеет площадь 182 кв. м. В квартире выполнена отделка в современном стиле, оборудован камин. В стоимость также входит машиноместо в паркинге. Об этом сообщает ЦИАН. 

Приангарье находится на одну строчку ниже Томской области. В Томске самая дорогая квартира обойдется в 42 млн рублей.

Иркутская область находится на строчку выше Алтайского края, там квартира в элитном доме стоит 20, 5 млн рублей.

1 место занимает Новосибирская область, в столице региона на продажу выставлен двухуровневый пентхаус площадью 339,5 кв. м. за 135 млн рублей. 2 место принадлежит Красноярскому краю (109 млн рублей). На 3 месте Кемеровская область (70 млн рублей).

Замыкает десятку Республика Тыва, в Кызыле самая дорогая квартира стоит 6,1 млн рублей.

Разница в стоимости самых дорогих квартир на вторичном рынке в регионах Сибири достигает более 20 раз. Причем наиболее дорогие лоты Сибири занимают топовые позиции в общероссийском рейтинге, а самые «дешевые» элитные квартиры сопоставимы по стоимости с московскими «однушками».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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