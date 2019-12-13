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Представитель ИНК отмечен благодарностью Всероссийского общества охраны природы

13 декабря 2019

Центральный совет Всероссийского общества охраны природы (ВООП) вручил благодарность начальнику отдела по связям с общественностью Иркутской нефтяной компании Владимиру Елясову за вклад эколого-просветительскую деятельность и охрану окружающей среды. Об этом сообщили в ИНК. 

Вручение состоялось на пленуме областного совета ВООП. Председатель организации Вера Шлёнова поблагодарила представителя компании за многолетнюю поддержку инициатив активистов природоохранного движения, личное участие работников ИНК в решении злободневных экологических проблем Приангарья.

Иркутская нефтяная компания поддерживает мероприятия ВООП на регулярной основе с 2012 года. Сотрудники компании принимают участие большинстве экологических акций – «Сохраним леса Прибайкалья», «Чистые воды» и многих других.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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