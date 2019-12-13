Председатель Правления Азиатско-Тихоокеанского Банка и Глава Республики Саха (Якутия) подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение нацелено на реализацию совместной работы по развитию социально-экономического потенциала Республики.

12 декабря, Москва. Сергей Аврамов и Айсен Николаев подписали двустороннее соглашение о социально-экономическом развитии Республики Саха (Якутия) в рамках проходящей в Москве выставки «Дни Дальнего Востока». АТБ готов принимать участие в государственных программах, направленных на поддержку местного бизнеса, ЖКХ, здравоохранения, образования и других сфер жизни Республики. Также в ходе встречи Председатель Правления АТБ и Глава Республики обсудили реализацию программы «Дальневосточная ипотека».

- Сегодня с Айсеном Сергеевичем нам удалось подписать соглашение, которое было разработано с учетом индивидуальных особенностей развития Республики. Кроме того, Банк готов предложить помощь не только с реализацией государственных программ на территории Республики Саха (Якутия), но и свои собственные программы и проекты, которые помогут развитию таких сфер, как строительство, местное предпринимательство, финансы и экономика, а также работа с муниципальными и частными предприятиями. Меньше чем за полгода АТБ уже подписал несколько подобных соглашений с главами и представителями других субъектов. Соглашение о социально-экономическом развитии - это не формальный документ, а реальная помощь в развитии местного спорта, культуры, экономики, медицины. Мы надеемся на результативное взаимодействие и положительные плоды совместной работы, - рассказал Председатель Правления Азиатско-Тихоокеанского Банка Сергей Аврамов.

Глава Республики Айсен Николаев выразил заинтересованность в скорейшем включении Банка в проекты, которые были обозначены на встрече.



Соглашение о сотрудничестве позволяет Банку оказывать адресную поддержку местным предприятиям, финансировать инфраструктурные проекты, помогать развитию малого и среднего предпринимательства, а также содействовать привлечению крупных инвестиций.



К слову, АТБ уже заключил соглашения о сотрудничестве с главами Камчатского края, Чукотского автономного округа, Магаданской области и г. Магадан, Амурской и Иркутской областей. В ближайшее время планируется подписание соглашений с правительствами других регионов.