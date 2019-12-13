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Альфа-Банк сократил пакет документов при открытии счета до одного листа

13 декабря 2019

Альфа-Банк внедрил универсальный единый документ для юрлиц и индивидуальных предпринимателей, открывающих расчетный счет.

Теперь процесс максимально упрощен — четыре документа заменены одним, количество бумаги сократилось с восьми до одного листа.

Клиентам достаточно внести в анкету минимум информации о своем бизнесе и банковских продуктах и услугах, которые ему потребуются.

Остальную информацию, которую банк обязан запрашивать при приеме нового клиента на обслуживание, Альфа-Банк получает в цифровом виде из официальных государственных источников, тем самым освобождая клиентов от необходимости повторно заполнять эти данные на бумажном носителе.

Кроме того, в едином документе упрощены формулировки: текст изложен легким, понятным для клиентов языком, без избыточных специальных терминов.

«Стратегическая задача банка — перевести в цифровой формат все операции в отделениях и бэк-офисе, отказавшись от бумаги везде, где это не является требованием законодательства или клиентов. Современный уровень информационной прозрачности, развитие и наполнение государственных баз данных позволяет нам максимально освободить клиентов от бумажной волокиты и формальных процедур, при этом увеличив скорость обслуживания. Этот подход качественно улучшает клиентские впечатления, выделяя банк на рынке. Открыть счет для предпринимателя так же просто и быстро, как заказать пиццу в интернете. Мы также повышаем эффективность банка — переход на единый универсальный документ сокращает наши затраты на обработку и хранение бумажных документов почти на 10 млн рублей в год», — заявила руководитель дирекции операционно-сервисного обслуживания корпоративных клиентов Альфа-Банка Александра Гладун.

Ранее при открытии расчетного счета клиенту необходимо было заполнить и подписать на бумаге четыре документа с учетом количества подключаемых услуг.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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