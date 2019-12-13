Азиатско-Тихоокеанский Банк продолжает прием заявок на «Дальневосточную ипотеку»

В Республике Саха (Якутия) льготной программой уже заинтересовалось более 40 молодых семей.

С 10 декабря Азиатско-Тихоокеанский Банк начал осуществлять прием заявок по программе «Дальневосточная ипотека» для молодых семей. Ипотечный кредит со ставкой до 2 процентов годовых распространяется только на жилье в Дальневосточном федеральном округе.

Инициатором внедрения данной программы стал Глава Якутии Айсен Николаев, который обратился к Президенту на V Восточном экономическом форуме. Айсен Сергеевич отметил, что льготная ипотека для Дальнего Востока поможет улучшить жилищные условия молодых семей. Инициатива была поддержана главой государства.

- Неудивительно, что программа «Дальневосточная ипотека» всего за несколько дней вызвала такой огромный интерес среди жителей Республики. Сейчас в Банк поступило уже 46 заявок на общую сумму 193 млн рублей. 40 клиентов получили предварительное одобрение, на рассмотрении находится 12 заявок. 10 заявок с полным пакетом документов готовы для окончательного рассмотрения. Я считаю символичным, что первые результаты мы подводим именно в Якутии, ведь благодаря предложению Айсена Сергеевича эта программа стала возможной. Это непросто государственная программа, а реальная возможность для молодых семей улучшить жилищные условия, обзавестись долгожданным собственным жильем или переехать на Дальний Восток, не беспокоясь о вопросах недвижимости,- рассказала полномочный представитель Председателя Правления Азиатско-Тихоокеанского Банка Татьяна Дремлюга.

Напомним, что АТБ стал одним из первых банков, который до формального утверждения условий программы «Дальневосточная ипотека» начал сбор заявок и одобрение клиентов.

Для участия в программе Азиатско-Тихоокеанским Банком уже подана заявка оператору программы АО «ДОМ РФ» для установления лимита средств на субсидирование процентных ставок своих клиентов, что необходимо для начала предоставления ипотечных кредитов.

Получить консультацию, оставить заявку на «Дальневосточную ипотеку», а также ознакомиться с условиями ее предоставления Вы сможете по данной ссылке/ или по номеру горячей линии: 8-800- 775- 88-88 (Звонок по России бесплатный).

Прием заявок продолжается во всем Дальневосточном федеральном округе.