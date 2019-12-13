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8 наиболее перспективных IT-стартапов

13 декабря 2019

Сбербанк вместе с партнерами провел Демо-день совместной акселерационной программы с 500 Startups, на котором были определены 8 наиболее перспективных технологических стартапов.

Банк инвестирует в 14 компаний-участниц Акселератора по 6 млн рублей, а 8 победителей программы дополнительно получат еще по 4 млн рублей. Командам стартапов-победителей Сбербанк предложит также индивидуальную стажировку в российских корпорациях той же индустрии, что и стартап, или программу изучения европейского опыта через стартап-хаб Европы — Люксембург.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Глобальная цель Акселератора — это продвижение России на рынке высоких технологий и предпринимательства. Мы стремимся сделать нашу страну значительно более привлекательной на рынке инноваций и надеемся, что это движение будет подхвачено большим количеством компаний. Только через развитие предпринимательства мы сможем создать в России комфортный инвестиционный климат и цифровую экономику».

Лучшими по итогам акселератора признаны следующие стартапы:

Gurucan — платформа для создания и продажи онлайн-курсов в мобильном приложении;

Boontar Live — видеостриминговый сервис c торговым модулем, позволяющим зрителям покупать товары в видео без переходов на другие страницы;

WhatchOut AI — AI-решения для управления репутацией бренда в процессе рекламы, позволяющие появляться только в благоприятном для компаний контексте;

Andata — технология, позволяющая идентифицировать посетителей web-сайтов, заметно сократив временные затраты;

Legium — сервис, позволяющий удаленно подписывать электронные документы с физическими или юридическими лицами;

Malivar — создание и продюсирование виртуальных персонажей на основе нейросетей и CGI-графиков;

Robot Albert — автоматизированная платформа массового обучения с технологией AI; данное решение позволяет за два месяца гарантированно сформировать навык сотрудника;

Insize — технология компьютерного зрения, позволяющая складам и распределительным центрам в ретейле перейти к безошибочной сборке заказов, сократив временные затраты и исключив возможность ошибки из-за человеческого фактора.

Участниками Демо-дня стали 25 предварительно отобранных на конкурсной основе стартапов и более 500 гостей. В экспертный совет мероприятия, помимо Германа Грефа, Президента, Председателя Правления Сбербанка, и Кристин Цай, генерального директора и инвестпартнера 500 Startups, вошли представители крупных известных компаний: Елена Брусилова, президент АО «Группа компаний «Медси»; Василь Лацанич, генеральный директор ПАО «ВымпелКом»; Александр Мамут, Президент объединенной компании Rambler & Co; Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2; Григорий Березкин, акционер ЕСН. Каждый из них выбрал тройку команд, продукты которых наилучшим образом дополняют текущий бизнес, а также определил лучший стартап, которому достался специальный приз от эксперта.

За время акселерационной программы было заключено 154 партнерских контракта, протестировано 218 гипотез и проведено 792 встречи с российскими и международными компаниями и инвестиционными фондами. Выручка стартапов в период акселерационной программы выросла в среднем в два раза. У В2С-стартапов показатель MAU вырос на 110%.

С первых дней программы стартапы дорабатывали свои продукты с представителями экосистемы Сбербанка и его партнеров, чтобы по окончании программы запустить с ними пилотные проекты и договориться о сотрудничестве. Партнерами программы стали крупные компании, которые взаимодействовали со стартапами на предмет возможных технологических интеграций и инвестиций: Mail.ru Group, Х5 Retail Group, METRO Cash&Carry, «ВкусВилл», «Макдональдс», «ПепсиКо», «ВымпелКом», Samsung, NVidia и другие.

Программа акселератора Сбербанка и 500 Startups повторяет знаменитую программу 500 Startups, которая проводится в Сан-Франциско, США. В течение 8 недель, с 21 октября по 11 декабря, Москву посетили 23 ментора из Кремниевой долины. Каждый из них преподавал свое направление: от Customer development до Fundraising. Обучение проходило на английском языке и состояло из лекций, командных воркшопов, индивидуальных встреч по проработке специфики стартапов и основ развития их бизнеса. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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