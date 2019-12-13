Сбербанк поможет Группе «Дело» приобрести «Трансконтейнер»

Сбербанк предоставил Группе компаний «Дело» необходимое финансирование для выкупа пакета 50% плюс две акции ПАО «Трансконтейнер». 27 ноября 2019 года ООО «Дело-Центр» (входит в Группу «Дело») выиграло аукцион по приобретению 50% плюс двух акций ПАО «Трансконтейнер» за 60,3 млрд руб.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Мы обеспечили комплексный сервис: банк не только организовал для победителя аукциона финансирование на выкуп данного пакета, но и предоставил лимиты для выкупа миноритарных акционеров в рамках обязательной оферты. Мы поддерживаем эту знаковую для рынка сделку, которая поможет оптимизировать время доставки грузов».