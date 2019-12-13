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ВТБ реализовал электронный документооборот для Ростелекома

13 декабря 2019

Банк ВТБ и ПАО «Ростелеком» запустили пилотный проект по отправке счетов-фактур в системе электронного документооборота. Программное решение позволит участникам получить простой и быстрый инструмент для обмена юридически значимыми электронными документами, в том числе и при взаимодействии с ФНС. Подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью документ и извещение о его получении приравниваются к бумажным аналогам и позволяют полностью исключить дублирование на бумаге, а также значительно ускорить взаимодействие между компаниями.

«Цифровизация, которую банк ВТБ включил в свою стратегию развития как одну из ключевых задач, является неотъемлемым трендом нынешнего времени и позволяет существенно повысить скорость и качество предоставляемых услуг. Исходя из больших объемов документации, направляемой в адрес ПАО „Ростелеком“, мы совместно приняли решение о применении электронного документооборота по счетам-фактурам. Система может быть гибко настроена с учетом структуры компании и ее подразделений и позволит крупнейшему российскому провайдеру цифровых услуг снизить затраты, оптимизировать хранение и передачу счетов-фактур, сократить как налоговые риски при проверках, так и срок возмещения НДС», — отметил Александр Боциев, начальник управления продаж расчетных и пассивных продуктов департамента транзакционного бизнеса, старший вице-президент банка ВТБ.

Продукт работает в режиме 24/7 и позволяет обеспечить возможность полного перевода организации на электронный документооборот, включая заключение и подписание договоров, отправку и получение любых электронных документов с сохранением их юридической силы. Подключение клиента происходит в день обращения.

Справка

Проект реализуется в соответствии с налоговым кодексом Российской Федерации, согласно которому банк может направлять своим клиентам счета-фактуры в электронном виде. Порядок обмена регламентирован приказом Министерства финансов Российской Федерации 174Н и осуществляется через оператора электронного документооборота «СКБ Контур».

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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