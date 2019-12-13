Банк «Открытие» представил новую команду продуктовой фабрики «Открытие Инвестиции»

12 декабря банк «Открытие» рассказал о планах развития глобального проекта «Открытие Инвестиции» и представил его команду. «Открытие Инвестиции» — единая продуктовая фабрика, которая работает на базе банка «Открытие», компании «Открытие Брокер» и УК «Открытие». Участники проекта совместно разрабатывают и продают широкий набор инвестиционных продуктов и стратегий для частных клиентов. Синергетический эффект от объединения усилий компаний группы «Открытие» позволит ей создать крупнейший инвестиционный хаб и стать одним из лидеров российского инвестиционного бизнеса.

Используя возможности банка как канала продаж, фабрика будет предлагать клиентам высокодоходные финансовые инструменты и индивидуальные инвестиционные стратегии, разрабатываемые банком «Открытие», компанией «Открытие Брокер» и УК «Открытие».

Компании, реализующие проект «Открытие Инвестиции», показывают уверенный рост всех основных бизнес-показателей. Так, по словам генерального директора УК «Открытие» Константина Федулинского, количество частных инвесторов, доверивших УК «Открытие» управление своими активами, за десять месяцев 2019 года увеличилось почти на 70% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и превысило 77 тыс. человек. В сентябре и октябре были зафиксированы рекордные притоки средств клиентов через розничный канал банка «Открытие» — свыше 6,5 млрд руб. было инвестировано в ОПИФы и стратегии доверительного управления, которые предлагает УК.

В свою очередь, количество клиентов компании «Открытие Брокер», по словам ее руководителя Владимира Крекотеня, на конец октября превысило 230 тыс. человек, что на 60% выше значений конца 2018 года. Число активных клиентов увеличилось на 35% — до 25,5 тыс. Объем активов клиентов составил 200 млрд руб.— рост на 61% по сравнению с 2018 годом. Прирост среднего счета с конца прошлого года составил 1,23%.

«Открытие Брокер» - один из лидеров и новаторов российского рынка брокерского обслуживания. Так, в текущем году впервые в России был запущен структурный продукт 45 и 90 дней как аналог депозита, а также первая среди инвестиционных компаний программа лояльности O.Investor. С начала действия программы ее участниками стали 11 000 клиентов с активами на 27,4 млрд рублей.

Виктор Николаев, глава корпоративно-инвестиционного блока банка «Открытие»:

«В условиях замедления инфляции, которая находится в диапазоне 3-4% годовых, укрепления и стабилизации курса рубля, ставки по вкладам продолжают снижаться. Традиционная для большинства россиян модель хранения сбережений на депозитах становится невыгодной. При этом российский фондовый рынок показал за 11 месяцев 2019 года доходность в 24% по индексу Мосбиржи. Это один из самых высоких показателей в мире. Мы в полной мере готовы воспользоваться этой ситуацией и предложить клиентам набор первоклассных инвестиционных продуктов».

Константин Церазов, директор департамента инвестиционного бизнеса банка «Открытие», руководитель проекта «Открытие инвестиции»:

«Для всех типов клиентов у нас есть удобные и понятные продукты, доступные как в отделениях банка, так и у инвестиционных консультантов в сети «Открытие Брокер» или в дистанционных каналах. Мы нацелены на долгосрочное сотрудничество с клиентами, поэтому формируем продуктовую линейку для каждого клиентского сегмента — сберегателей, инвесторов, активных трейдеров — с учётом их риск-профиля и целей».

Планы по развитию проекта «Открытие Инвестиции» достаточно амбициозны. Так, по итогам 2020 года доходы брокерской компании вырастут до 6,6 млрд рублей, управляющей компании – до 700 млн рублей. Увеличение коэффициента проникновения инвестиционных продуктов в клиентскую базу банка, развитие цифровых каналов дистрибуции, а также максимизация синергетического эффекта от работы компаний группы позволят «Открытию Инвестиции» войти в число лидеров российского рынка.