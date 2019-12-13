Сбербанк запустил сервис по получению наследства без личного посещения отделения

Сбербанк совместно с Федеральной нотариальной палатой предоставил своим клиентам новую услугу: получение наследства без визита в офис банка. На первом этапе сервис будет доступен жителям Москвы в ограниченном количестве нотариальных контор.

По заявлению наследника нотариус, выдавший свидетельство о праве на наследство, формирует и направляет в электронном виде в банк через Единую информационную систему нотариата удостоверенный им пакет документ для выплаты наследнику причитающихся ему денежных средств. Сотрудник банка проверит комплект поступивших документов и произведет выплату наследства по счетам и вкладам.

Ежегодно в отделения Сбербанка обращается около 600 тысяч наследников. Они предоставляют сотрудникам банка бумажное свидетельство о праве на наследство и получают выплату. Данная процедура может занимать более часа. Благодаря сервису у граждан отпадет необходимость личных визитов в банк для получения наследства: на основании электронных документов, переданных нотариусами, наследство будет зачисляться банком на карту наследника.

Дмитрий Огуряев, директор дивизиона «Государственные продукты и сервисы» Сбербанка:

«Выплата наследства без личного визита — это еще один шаг на пути реализации нашей философии освобождения Клиентов от ненужных времязатрат, связанных с операционным обслуживанием. Благодаря этому сервису только один Сбербанк подарит своим Клиентам более полумиллиона часов свободного времени ежегодно. В Масштабах всей банковской системы это более 1 миллиона часов сэкономленного времени, которое люди смогут потратить на что-то более приятное.»

Константин Корсик, президент Федеральной нотариальной палаты:

«Развитие «электронного нотариата» позволяет нам создавать новые сервисы и нотариальные действия, чтобы в формате цифрового взаимодействия с гражданами и организациями предоставлять людям новые, комфортные и надежные способы реализации своих прав. Создание сервиса по получению наследства без визита является еще одним этапом развития концепции, в которой нотариат в условиях «цифровой трансформации» является тем институтом, который не только гарантирует гражданам защиту их прав, но и обеспечивает новую, качественно более высокую степень удобства и быстроты совершения юридически значимых действий».

В дальнейшем сервис предполагается тиражировать на всю систему нотариата и банковскую систему.