Банк УРАЛСИБ занял 9 место в медиарейтинге российских банков за ноябрь

Банк УРАЛСИБ занял 9 место в медиарейтинге российских банков по итогам ноября 2019 года. В рейтинг вошли 50 наиболее заметных в информационном поле банков, работающих на территории РФ.

Медиарейтинг российских банков составлен компанией «Интегрум» на основе собственного анализа медиапространства. Банки в рейтинге ранжированы по величине показателя IndEx.

На позицию Банка УРАЛСИБ в медиарейтинге повлияли следующие основные информационные события ноября: высокие показатели деятельности Банка по итогам 9 месяцев согласно отчетности РСБУ и МСФО, повышение международным рейтинговым агентством Fitch Ratings рейтинга УРАЛСИБа до «ВВ-», проведение мероприятий с участием Председателя Правления Банка Константина Боброва в ключевых регионах присутствия, запуск новых продуктовых предложений, новостная и комментарийная активность Банка.

IndEx – показатель, рассчитанный информационно-аналитической системой «Интегрум» и оценивающий заметность объекта в медиапространстве. При расчете учитываются количество публикаций в СМИ, заметность упоминания об объекте в СМИ, роль объекта в публикации, эмоциональная окраска публикации и значимость (цитируемость) источника. Также показатель учитывает репутационные риски от публикации информации на всех открытых источниках (закупки, арбитражи, суды, банкротства, ФНС и др.). Чем выше показатель IndEx, тем заметнее анализируемый объект в медиапространстве.