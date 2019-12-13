Новости

Банк УРАЛСИБ занял 9 место в медиарейтинге российских банков за ноябрь

13 декабря 2019

Банк УРАЛСИБ занял 9 место в медиарейтинге российских банков по итогам ноября 2019 года. В рейтинг вошли 50 наиболее заметных в информационном поле банков, работающих на территории РФ.

Медиарейтинг российских банков составлен компанией «Интегрум» на основе собственного анализа медиапространства. Банки в рейтинге ранжированы по величине показателя IndEx.

На позицию Банка УРАЛСИБ в медиарейтинге повлияли следующие основные информационные события ноября: высокие показатели деятельности Банка по итогам 9 месяцев согласно отчетности РСБУ и МСФО, повышение международным рейтинговым агентством Fitch Ratings рейтинга УРАЛСИБа до «ВВ-», проведение мероприятий с участием Председателя Правления Банка Константина Боброва в ключевых регионах присутствия, запуск новых продуктовых предложений, новостная и комментарийная активность Банка.

IndEx – показатель, рассчитанный информационно-аналитической системой «Интегрум» и оценивающий заметность объекта в медиапространстве. При расчете учитываются количество публикаций в СМИ, заметность упоминания об объекте в СМИ, роль объекта в публикации, эмоциональная окраска публикации и значимость (цитируемость) источника. Также показатель учитывает репутационные риски от публикации информации на всех открытых источниках (закупки, арбитражи, суды, банкротства, ФНС и др.). Чем выше показатель IndEx, тем заметнее анализируемый объект в медиапространстве.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Выборы-2019. Иркутская область
Область чрезвычайных ситуаций. Сергей Левченко открыл сезон ротации губернаторов
Игорь Кобзев назначен врио губернатора Иркутской области
Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко, Игорь Кобзев назначен врио главы региона
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании