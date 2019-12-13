В России предлагают освободить от налога выплаты земским докторам

Минфин предлагает освободить от налога на доходы физических лиц выплаты врачам, полученные ими в рамках программы "Земский доктор". Об этом сообщает «Российская газета».

Ведомство предлагает освободить врачей от уплаты налога с этой суммы. Для этого будут разработаны поправки в Налоговый кодекс, которыми уточнят перечень доходов, освобождаемых от НДФЛ. Изменения предполагается внести в ст. 217 части второй Налогового кодекса.

По программе "Земский доктор" врачи, переехавшие на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа или небольшие города могут получить компенсационную выплату в размере до 1 миллиона рублей.