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В России предлагают освободить от налога выплаты земским докторам

13 декабря 2019

Минфин предлагает освободить от налога на доходы физических лиц выплаты врачам, полученные ими в рамках программы "Земский доктор". Об этом сообщает «Российская газета».

Ведомство предлагает освободить врачей от уплаты налога с этой суммы. Для этого будут разработаны поправки в Налоговый кодекс, которыми уточнят перечень доходов, освобождаемых от НДФЛ. Изменения предполагается внести в ст. 217 части второй Налогового кодекса.

По программе "Земский доктор" врачи, переехавшие на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа или небольшие города могут получить компенсационную выплату в размере до 1 миллиона рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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