Россельхозбанк запустил кредит для самозанятых

Россельхозбанк запустил новый кредитный продукт на неотложные нужды «Кредит потребительский без обеспечения для самозанятых граждан» по процентной ставке от 13,9 % годовых.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Кредит на неотложные нужды - универсальное средство для совершения внеплановых дорогостоящих покупок или незапланированных путешествий. Банк предоставляет возможность исполнить мечту сразу, а отдавать деньги постепенно.Россельхозбанк предлагает комфортные условия для нового кредитного продукта. Доход можно подтвердить справкой о состоянии расчетов (дохода) по налогу на профессиональный доход при условии ведения текущей деятельности в качестве самозанятого не менее полугода. Для оформления кредита клиенту достаточно иметь при себе только Паспорт РФ, документы, подтверждающие доход, предоставляются в электронном виде с использованием приложения «Мой налог». Срок рассмотрения заявки и принятия решения по ней – до 3 рабочих дней. По кредиту отсутствует комиссия, а также необходимость залога или поручительства. Кредит можно оформить сроком до 5 лет, максимальная сумма кредита – 750 тыс. рублей для жителей Москвы и Московской области и 300 тыс. для других субъектов РФ.Более подробную информацию об условиях продукта и уровне процентных ставок можно узнать на сайте Банка.