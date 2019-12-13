Новости

Россельхозбанк запустил кредит для самозанятых

13 декабря 2019

Россельхозбанк запустил новый кредитный продукт на неотложные нужды «Кредит потребительский без обеспечения для самозанятых граждан» по процентной ставке от 13,9 % годовых.

Читайте также:

Названы сроки введения налога на самозанятых по всей России
5 ноября 2019
С 2020 года налог на самозанятых появится еще в 13 регионах
23 октября 2019



Кредит на неотложные нужды - универсальное средство для совершения внеплановых дорогостоящих покупок или незапланированных путешествий. Банк предоставляет возможность исполнить мечту сразу, а отдавать деньги постепенно.

Россельхозбанк предлагает комфортные условия для нового кредитного продукта. Доход можно подтвердить справкой о состоянии расчетов (дохода) по налогу на профессиональный доход при условии ведения текущей деятельности в качестве самозанятого не менее полугода. Для оформления кредита клиенту достаточно иметь при себе только Паспорт РФ, документы, подтверждающие доход, предоставляются в электронном виде с использованием приложения «Мой налог». Срок рассмотрения заявки и принятия решения по ней – до 3 рабочих дней. По кредиту отсутствует комиссия, а также необходимость залога или поручительства. Кредит можно оформить сроком до 5 лет, максимальная сумма кредита – 750 тыс. рублей для жителей Москвы и Московской области и 300 тыс. для других субъектов РФ.

Более подробную информацию об условиях продукта и уровне процентных ставок можно узнать на сайте Банка.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Для самозанятых приготовили налоговой сюрприз":
Все материалы сюжета (17)


Реклама на сайте

Выборы-2019. Иркутская область
Область чрезвычайных ситуаций. Сергей Левченко открыл сезон ротации губернаторов
Игорь Кобзев назначен врио губернатора Иркутской области
Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко, Игорь Кобзев назначен врио главы региона
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании