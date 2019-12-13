При кредитной поддержке Россельхозбанка на Ставрополье завершается строительство крупного мясоперерабатывающего комбината

Ставропольский филиал АО «Россельхозбанк» направил свыше 1,8 млрд рублей на реализацию инвестиционного проекта по строительству мясоперерабатывающего завода «Деликатесы», расположенного на территории индустриального агропромышленного парка (АПП) «Ставрополье» в Минераловодском районе края. Для региона это новый импульс развития сельскохозяйственной отрасли и обеспечения его жителей свежей мясной продукцией.
На новом заводе будет реализован полный цикл производства колбас, деликатесов и консервов, иной мясной продукции. Мощность предприятия, по предварительным подсчетам, будет доходить до 20 тысяч тонн в год. Объект имеет высокую степень строительной готовности. Уже сейчас выполняются работы по монтажу оборудования и благоустройству территории, ввод в эксплуатацию запланирован на I квартал 2020 года.
Завод станет элементом более крупного инфраструктурного объекта – агропромышленного парка «Ставрополье». Цель расположенного на площади 300 гектар комплекса – развитие замкнутой производственно-сбытовой инфраструктуры. В настоящий момент на территории АПП «Ставрополье» расположены овощехранилище с ангарами вместимостью до 10 тыс. тонн продукции и производственные здания оптовой торговли для загрузки и хранения товара.
После ввода в эксплуатацию мясоперерабатывающего комплекса на территории агропарка планируется возведение ряда предприятий: заводов по глубокой переработке кукурузы, по изготовлению соусов, спортивного питания.
«Россельхозбанк следит за развитием агропарка «Ставрополье» с того момента, когда был заложен первый камень в его строительство. РСХБ активно поддерживает проекты, позволяющие реализовывать социально-экономический потенциал региона, и мы рассчитываем, что «Ставрополье» оправдает наши ожидания. Парк предполагает хранение и переработку сельхозпродукции с использованием ресурсосберегающих технологий, объединяет торговые и сервисные площади. С началом работы мясоперерабатывающего завода «Деликатесы» агропарк станет одним из флагманов производства мясной продукции в регионе», – прокомментировала директор Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.
«Мы благодарны Министру сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрию Патрушеву и Россельхозбанку – они стояли у истоков нашего проекта. При финансовой поддержке РСХБ были построены главный и административно-бытовой корпуса мясоперерабатывающего завода, энергоблок, КПП с автомобильными весами, приобретено оборудование, а также проведены строительно-монтажные работы. После выхода на проектную мощность объем производства составит 20 тысяч тонн мясной продукции, и наша компания станет в один ряд с крупнейшими производителями и поставщиками продукции из мяса», – сказал Председатель Совета директоров АПП «Ставрополье» Геннадий Богомолов.
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.