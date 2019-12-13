En+ Group направила сотрудникам «Тулунугля» 1060 новогодних продуктовых наборов

Компания En+ Group доставила сотрудникам «Тулунугля» (входит в компанию «Востсибуголь») 1060 новогодних продуктовых наборов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В этот раз компания отправила тулунским коллегам два вида праздничных продуктовых наборов. В одном - деликатесы и консервы, в другом - сладкие подарки для детей сотрудников.

Осенью компания направила в адрес пострадавших коллег продуктовые наборы весом более 30 кг каждый и аптечки.

Напомним, что с первых дней стихийного бедствия в компании En+ Group создали оперативный штаб по ликвидации последствий наводнения в Тулуне и Тулунском районе, где находится один из крупнейших угольных разрезов региона.

Компания сразу же откликнулась на призыв местных властей о помощи, выделив автокраны, самосвалы и экскаваторы для разбора завалов и транспортировки унесенных домов. В кратчайшие сроки – за две недели – энергетики восстановили нарушенное паводком энергоснабжение в подтопленных Тайшетском, Чунском, Тулунском, Нижнеудинском районах.

Помимо этого, силами компании организовали временное размещение пострадавших в гостиницах Черемховского разреза – еще одного угольного предприятия группы. Дети сотрудников, оставшихся без крова, были направлены в летние лагеря в Иркутской области. При содействии рабочих советов «Тулунугля» были созданы народные дружины для защиты от мародеров.

К новому учебному году сотрудники энергетических предприятий En+ из Москвы, Нижнего Новгорода, Красноярска, Иркутской области при содействии рабочих советов собрали и доставили в Тулун 342 школьных портфеля со всем необходимым. Помимо этого, пострадавшим коллегам была доставлена мебель, бытовая техника, различные предметы обихода, теплые вещи и т.п.

- Благодарю всех, кто остался в Тулуне и продолжил свою работу, а также всем нашим коллегам, которые приняли активное участие в судьбе товарищей, оставшихся без всего самого необходимого в результате паводка, - сказал Владимир Кирюхин, генеральный директор En+ Group.