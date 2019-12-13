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В транзитных зонах аэропортов появятся курилки

13 декабря 2019

В транзитных зонах аэропортов появятся курилки. Такой закон приняла Госудма в третьем чтении. . При этом находиться такие помещения смогут лишь в тех зонах, где находятся пассажиры, уже прошедшие все регистрационные процедуры и предполетный досмотр. Об этом сообщают в пресс-службе Госдумы. 



Предлагается разрешить курение табака в специально выделенных изолированных помещениях, оборудованных системами вентиляции.

Кроме того, в законе подчеркивается, что курительные комнаты должны быть размещены таким образом, чтобы была исключена возможность наблюдения за курением табака из других помещений.

 Напомним, сейчас в соответствии с пунктом Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» предусмотрен полный запрет курения на территории и в помещениях аэропортов.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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