В Иркутском районе утвердили бюджет на 2020 год

В Иркутском районе утвердили бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Доходная часть бюджета сформирована в объеме 5,252 млрд рублей, расходов - 5,374 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Прогнозируемый объем налоговых и неналоговых поступлений составит 1,430 млрд рублей. Ожидается рост отчислений налога на доходы физических лиц до 598,3 млн рублей, что на 16,4 млн рублей выше уровня 2019 года, и налогов на совокупный доход до 179,2 млн рублей. Увеличение неналоговых доходов, в основном, будет обеспечено использованием муниципального имущества – 435,5 млн рублей и продажей материальных и нематериальных активов – 126,8 млн рублей. Безвозмездные поступления прогнозируются в объеме 3,8 млрд рублей, в их числе субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты.

Большая часть расходов районного бюджета приходится на сферу образования. Более 1,8 млрд рублей предусмотрено на выкуп и строительство образовательных учреждений, еще 1,7 млрд рублей заложены на выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы. Еще 233,3 млн рублей будут направлены на капитальные ремонты образовательных учреждений. Предусмотрены средства на оказание социальной помощи населению и перевозку детей до школ и обратно.

На снабжение населения электричеством, газом, теплом, водоснабжением и водоотведением в бюджете заложено 219,4 млн рублей, на коммунальные услуги – 177 млн рублей. На проведение работ по берегоукреплению Байкала запланированы расходы в размере 141 млн рублей. На ведение дорожной деятельности выделено 66,4 млн рублей.

Доля межбюджетных трансфертов – 251,7 млн рублей, из них дотации поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности – 192,3 млн рублей.