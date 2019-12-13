В Иркутском районе на «Народные инициативы» в 2020 году направят 16,4 млн рублей

Проекты программы «Народные инициативы» на 2020 год определен в Иркутском районе. В список включены семь мероприятий на общую сумму 16,4 млн рублей. Об этом сообщили в районной администрации.

Благодаря реализации «Народных инициатив» в спортивные залы школ, в которых прошли капремонты, закупят новое спортивное оборудование. Оно появится в школах сел Оёк, Никольск, Пивовариха, деревни Карлук, поселка Маркова и Хомутовской школе №2. На эти цели предусмотрено 2,4 млн рублей.

На оснащение учебной мебелью Уриковской, Пивоваровской, Марковской и Большереченской школ, Хомутовской школы №2 и Мало-Еланской начальной школы-детского сада запланировано направить 3,4 млн рублей. На эти средства купят 14 комплектов из столов и стульев для учителей, парт и стульев для школьников, шкафов.

В перечень «Народных инициатив» на 2020 год также включено оснащение 10 школ компьютерной техникой и оборудование компьютерных классов. Новая техника появится в Ширяевской, Гороховской, Листвянской, Большереченской, Максимовской, Малоголоустненской, Никольской, Бутырской, Карлукской и Пивоваровской школах. Общее финансирование затрат составит 6,4 млн рублей. Для закупки 16 компьютеров в начальные школы и начальные школы-детские сады программой предусмотрено 584 тысячи рублей.

Для участия в программе «Каждому школьнику стакан молока», старт которой запланирован на 2020 год, в 40 образовательных организаций Иркутского района поступит столовое и холодильное оборудование, на эти цели заложено 2,2 млн рублей. Кроме того, будет приобретен столовый инвентарь на 827 тысяч рублей и кухонный инвентарь на 548,8 тысяч рублей.