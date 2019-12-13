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Аналитики «Открытие»: Ждем снижения ключевой ставки на 25 б.п. до 6,25%

13 декабря 2019

По итогам заседания Совета директоров Банка России 13 декабря ожидается снижение ставки. В то же время на рынке не сформирован единый консенсус, насколько сильным это снижение может быть: на 25 б.п. или 50 б.п. По мнению Максима Петроневича, старшего экономиста банка «Открытие», Совет директоров склонится к более умеренному варианту снижения ставки:

- С момента предыдущего заседания 25 октября существенно снизились показатели годового прироста инфляции и доходность коротких ОФЗ до года. Так, годовые темпы инфляции замедлились на 40 б.п. с 3,8% г/г до 3,4% г/г по состоянию на 9 декабря. Доходность коротких ставок ОФЗ опустилась с уровня 6,1% до уровней около 5,8%. Таким образом, у Банка России достаточно поводов для снижения ключевой ставки на 50 б.п. до 6%.

В пользу более умеренного варианта снижения ставки выступают сразу несколько факторов.

Несмотря на наблюдаемое замедление инфляции, отклонение итоговой за 2019 г. инфляции от последнего базового прогноза Банка России (3,2-3,7%) будет незначительным. Динамика инфляции в ноябре с устранением сезонности остается низкой, но постепенно ускоряется. Основными сдерживающими рост цен драйверами выступают продовольственные товары, а именно динамика цен на сахар и свинину. При этом в отношении других компонент видны позитивные сигналы - динамика цен на непродовольственные товары стабилизировалась, а цены на услуги начали ускоряться. Потенциал снижения розничной цены на сахар, которая в ноябре упала на 8%, скоро будет исчерпан: внутренние оптовые цены на сахар уже стабилизовались на уровне ниже мирового бенчмарка и вряд ли будут столь существенно сокращаться в ближайшем будущем. Наблюдаемое ускорение роста расходов бюджета и номинальных располагаемых доходов населения также выступают проинфляционными факторами, которые будут сдерживать дальнейшее замедление инфляции или даже способствовать ее ускорению. По этим причинам прогноз инфляции на 2020 г. с высокой вероятностью будет оставлен Банком России без изменений (3,5-4,0%). Рост ВВП, судя по оперативным данным,  также уложится в базовый прогноз Банка России (0,8-1,3%). Учитывая заявление директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексея Заботкина о том, что в случае развития «ситуации в рамках базового прогноза» Банк России предпочитает «постепенно уточнять ключевую ставку», снижение ставки на 25 б.п. также исключить нельзя.

В пользу более умеренного снижения выступает и тот факт, что уже на следующей неделе после заседания внешнеэкономический фон может стать более волатильным: 15 декабря Трамп может ввести дополнительные пошлины на импорт из Китая. Более высокий уровень ключевой ставки с ожиданиями ее дальнейшего снижения инвесторами будут в большей степени способствовать сохранению интереса нерезидентов к российским активам, тем самым защищая внутренний финансовый рынок от избыточной волатильности в случае неблагоприятного развития событий.

Дополнительным фактором в пользу умеренного сокращения ключевой ставки выступают среднесрочные ставки государственного долга, представляющие из себя хороший ориентир для монетарной политики в последние полгода. Так, доходность трехлетних ОФЗ изменилась незначительно с 6,1% до 6,0%. Доходность пятилетних ОФЗ, снизившись до исторически минимальных уровней еще до начала предыдущего заседания 25 октября, с тех пор сохраняется на уровне 6,2%. Существенное снижение ключевой ставки в этих условиях может не привести к пропорциональному снижению ставок заимствований, а также способствовать росту волатильности финансового рынка в случае ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры.

Снижение ключевой ставки будет поддерживать динамику кредитования не только бизнеса, но и ипотечных кредитов, объемы выдач которых незначительно замедляются по отношению к предыдущему году. В отличии от предшествующих решений Банка России, снижение ключевой ставки ниже уровня 6,5% затронет ставки и по специализированным инструментам  рефинансирования, таким как поддержка малого и среднего бизнеса, несырьевого экспорта и лизинга. Согласно положениям Банка России, ставки по таким инструментам устанавливаются на минимальном из двух значений уровне: 6,5% или текущему уровню ключевой ставки.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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