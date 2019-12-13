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В Иркутской области приняли бюджет на следующие три года

13 декабря 2019

В Иркутской области приняли бюджет на предстоящий трехлетний период. Доходы бюджета в 2020 году составят 176,1 миллиардов рублей, расходы – 184,6 миллиардов рублей, дефицит – 5,7%. Как сообщили в ЗС региона, доходы и расходы бюджета региона останутся на ранее утвержденном уровне, однако расходы в размере 1,4 млрд рублей будут перераспределены. 

Дополнительные средства будут направлены на сбалансированность бюджетов муниципальных образований, на зарплату работникам образования, а также на помощь муниципальным образованиям, пострадавшим в результате наводнения летом этого года.

В постановлении на 2020 год особое внимание уделяется национальным проектам. В частности, правительству рекомендовано обеспечить своевременность подачи заявок для участия региона в нацпроектах, обеспечить открытость информации по региональным проектам, снизить финансовую нагрузку на муниципальные образования, принимающие участие в проектах. Правительству Приангарья рекомендовано активизировать работу по ликвидации отходов БЦБК, предусмотреть средства в полном объеме на ликвидацию последствий паводка для пострадавших районов, а также обеспечить расходные обязательства в пользу Иркутска как административного центра региона.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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