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Иркутяне чаще других россиян предпочитают искусственные новогодние елки

13 декабря 2019

Иркутяне предпочитают  ставить на Новый год искусственные елки. Их средняя стоимость одна из самых высоких в России. Однако 15% иркутян этот тренд не поддержали и отдали в 2019 году предпочтение живым елкам. В среднем по городу приобрести обязательный атрибут Нового года стало дороже: стоимость искусственных елок выросла на 21%, а живых – на 24%. Об этом сообщает «Авито». 

В этом году больше половины россиян планируют в Новый год поставить у себя дома искусственную елку – 58% спроса пришлось на них. Наиболее часто их выбирают в Нижнем Новгороде (88%), Иркутске (85%), Тольятти (82%) и Казани (81%).

Приобрести натуральную ель в 2019 году настроены 42% россиян. В целом по России популярность живых елок выросла на 10% за год, а искусственных – на 22% за год. Предложение живых и искусственных елей в целом по стране также увеличилось за год: на 28% на 53% соответственно. Искусственные новогодние ели во всех 23 крупнейших городах стали предлагать чаще, в то же время в 4 из 23 отмечено снижение предложения живых елей. Только в Иркутске предложение живых елей за год не изменилось.

Стоит отметить, что в 2018 году сторонников украшать свой дом на Новый год живой елкой было значительно больше: в 11 из 23 рассматриваемых крупнейших городов выбирали натуральную ель. Лидером по спросу был Ульяновск, где для 84% местных жителей живая ель считалась главным атрибутом праздника. Далее следовали Пермь и Челябинск (по 76%), Краснодар (73%), Саратов (61%), Ростов-на-Дону (59%). Еще по 55% было у Екатеринбурга, Тюмени и Уфы. В Воронеже число поклонников живой ели составило 54%, а в Новосибирске – 52%.

В Иркутске искусственные елки подорожали на 21% за год, натуральная ель в среднем стоит чуть более 1 300 рублей – это на 24% больше, чем за аналогичный период 2018 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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