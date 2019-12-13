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Госдума приняла закон о сокращении государственных и муниципальных унитарных предприятий

13 декабря 2019

Преобразование унитарных предприятий в иные организационно-правовые формы позволит более экономно расходовать бюджетные средства и сделать деятельность предприятий прозрачной для граждан, но при этом будет сохранена управляемость для решения социально значимых проблем. Сообщается на сайте Госдумы.

ГД приняла поправки в Федеральные законы «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и «О защите конкуренции», которыми предусматривается установление запрета создания унитарных предприятий либо изменения их видов деятельности.

При этом закон вводит целый ряд исключений. В частности, исключения сделаны для предприятий культуры и искусства (например Госфильмфонда и Мосфильма), ГУПов и МУПов, обеспечивающих жизнедеятельность в районах Крайнего Севера, предприятий, занимающихся обращением с радиоактивными отходами, обеспечивающих деятельность госорганов за границей.

Кроме того, региональные ГУПы и МУПы могут быть сохранены по мотивированному представлению губернатора, если это необходимо для устранения последствий чрезвычайной ситуации или недопущения угрозы нормальной жизнедеятельности.

Для остальных сроки реорганизации или ликвидации сдвигаются до 1 января 2025 года. Закон на этапе подготовки ко второму чтению прошел широкое обсуждение в ГД.

Как подчеркивал член Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Александр Козловский, основной идеей закона является сокращение государственного участия в экономике путем сокращения количества унитарных предприятий.

«Запрет деятельности унитарных предприятий будет действовать только на конкурентных рынках, что позволит избежать ликвидации ГУПов и МУПов на социально значимых рынках, на которых отсутствуют частные хозяйствующие субъекты», — пояснил суть изменений парламентарий. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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