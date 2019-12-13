В Иркутске утвердили бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

В Иркутске утвердили бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов с учетом социально значимых поправок, разработанных депутатами на основании обращений от жителей. Как сообщили в городской думе, доходы бюджета составили 18,9 млрд. рублей. В таком же объеме утверждена расходная часть.

Налоговые и неналоговые доходы составляют 11 млрд. рублей, безвозмездные поступления от других уровней бюджетной системы – 7,9 млрд. рублей. Верхний предел муниципального долга (на 1 января 2021 года) прогнозируется в размере 2,6 млрд. рублей. Расходы на обслуживание муниципального долга составят 213 млн. рублей.

Общий объем бюджетных средств составляет 18,9 млрд. рублей. Из них депутатами перераспределено около 630 млн. рублей. Средства взяты из отдельных статей расходов. Доходная часть и дефицит бюджета не затронуты.

К уже запланированным суммам дополнительно добавлено:

- 50 млн. рублей на ремонт дорог частного сектора;

- 20 млн. рублей на обустройство сетей водоснабжения и уличного освещения в частном секторе;

- 10 млн. рублей на обустройство тротуаров, асфальтирование «народных тропинок»;

- 87,5 млн. на строительство площадок для командных видов спорта (56 млн.) и установку тренажеров для воркаута (31,5 млн.);

- 200 млн. к уже заложенным 45-ти млн. на ремонт внутриквартальных территорий;

- 10 млн. рублей на обустройство сетей наружного освещения на внутриквартальных территориях;

- 10 млн. на капитальный ремонт сетей наружного освещения;

- 35 млн. рублей на обустройство парковок;

- 3 млн. на инвентаризацию дорог, не внесенных в перечень муниципального имущества, с целью их дальнейшего содержания и ремонта;

- 12 млн. на организацию безопасного дорожного движения: обустройство искусственных неровностей, установку светофоров и ограждений, нанесение дорожной разметки и прочее;

- 10 млн. на внедрение в школы Иркутска методик доктора Владимира Базарного, направленных на здоровое обучение детей и подростков;

- 52 млн. на капитальный ремонт лестниц (26 млн.) и подпорных стен (26 млн.);

- 10 млн. на обрезку деревьев и кустарников;

- 35 млн. на капитальный ремонт детских площадок на территории дошкольных образовательных организаций, что ранее никогда не закладывалось в бюджет;

- 50 млн. на капитальный ремонт объектов общего образования;

- 1 млн. на поддержку одаренных детей;

- 5 млн. на 2-ю очередь благоустройства мемориала «Вечный огонь» к 75-летию Великой Победы;

- 1,6 млн. на выполнение профилактических работ на территориях города, подверженных весеннему горению (пал травы);

- 1,7 млн. рублей на финансирование мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных за счет бюджета города.

На 30 млн. рублей увеличены расходы для проектирования новых соцобъектов.