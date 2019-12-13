Новости

Почему покупатели отказываются от гипермаркетов? АКОРТ об изменение «вкусов» потребителя

13 декабря 2019

Во втором квартале 2019 года отечественный товарооборот увеличился на 1%, существенного роста рынка в следующем году не предвидится. Пишет в своем материале Российская Газета со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ).

Клиенты все больше внимания уделяют акциям и специальным предложениям, в 2019 году для 60% покупателей фактор акции был выше остальных. Помимо этого, сократились продажи в сегменте «премиум».

Сейчас люди предпочитают низший и средний ценовой сегмент. Такой фактор как платежеспособность оказывает огромное влияние на торговую отрасль.

«Сегодня покупатели ориентируются на более дешевые товары. Буквально за несколько лет количество "охотников" за скидками увеличилось практически в 1,5 раза», - сообщили «РГ» в АКОРТ.

Снижение популярности гипермаркетов и рост популярности дискаунтеров объясняется изменением поведения потребителя. Теперь покупатель воспринимает поход в магазин не как удовольствие, а как необходимость.

Многие эксперты сходятся во мнении, что гипермаркеты свое отжили. Их доля в общей выручке продуктового ретейла сокращается. Динамику открытий мы увидим в секторе супермаркетов и магазинов «у дома».

В связи с этим, гипермаркеты начали сокращать огромные пространства и переходят в категорию «фреш» и «суперфреш» с коротким сроком хранения, так как сейчас потребитель покупает меньше товара, но делает это чаще.

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Выборы-2019. Иркутская область
Область чрезвычайных ситуаций. Сергей Левченко открыл сезон ротации губернаторов
Игорь Кобзев назначен врио губернатора Иркутской области
Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко, Игорь Кобзев назначен врио главы региона
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании