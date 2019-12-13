Почему покупатели отказываются от гипермаркетов? АКОРТ об изменение «вкусов» потребителя

Во втором квартале 2019 года отечественный товарооборот увеличился на 1%, существенного роста рынка в следующем году не предвидится. Пишет в своем материале Российская Газета со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ).

Клиенты все больше внимания уделяют акциям и специальным предложениям, в 2019 году для 60% покупателей фактор акции был выше остальных. Помимо этого, сократились продажи в сегменте «премиум».

Сейчас люди предпочитают низший и средний ценовой сегмент. Такой фактор как платежеспособность оказывает огромное влияние на торговую отрасль.

«Сегодня покупатели ориентируются на более дешевые товары. Буквально за несколько лет количество "охотников" за скидками увеличилось практически в 1,5 раза», - сообщили «РГ» в АКОРТ.

Снижение популярности гипермаркетов и рост популярности дискаунтеров объясняется изменением поведения потребителя. Теперь покупатель воспринимает поход в магазин не как удовольствие, а как необходимость.

Многие эксперты сходятся во мнении, что гипермаркеты свое отжили. Их доля в общей выручке продуктового ретейла сокращается. Динамику открытий мы увидим в секторе супермаркетов и магазинов «у дома».

В связи с этим, гипермаркеты начали сокращать огромные пространства и переходят в категорию «фреш» и «суперфреш» с коротким сроком хранения, так как сейчас потребитель покупает меньше товара, но делает это чаще.