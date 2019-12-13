Новости

Организатором размещения облигаций АО «Труд» выступила ИК «Фридом Финанс»

13 декабря 2019

13 декабря началось размещение биржевых облигаций АО «Труд», крупного предприятия Иркутской области. Организатором и андеррайтером выпуска биржевых облигаций выступила ИК «Фридом Финанс».

Эмиссия биржевых облигаций реализуется в рамках десятилетней программы, идентификационный номер 4-40446-N-001P-02E от 14.11.2019 г., общим объемом 1 млрд руб. Объем текущего выпуска составляет 200 млн руб., ставка купона – 12,5%, выплаты производятся ежеквартально. Срок обращения – 1092 дня.

АО «Труд» - одно из лидирующих дорожно-строительных предприятий Сибири и Дальнего Востока, крупный подрядчик в системе Росавиации и Росавтодора. География деятельности АО «Труд» охватывает более шести российских регионов. Инвестиционную привлекательность эмитента определяют лидирующие позиции на рынке дорожного строительства, мощная производственно-техническая база, наличие крупных государственных контрактов, высокий уровень диверсификации деятельности, а также эффективная бизнес-модель. Финансовые показатели АО «Труд» демонстрируют позитивную динамику: стабильно растут активы и собственные средства, наблюдается заметный прирост выручки и чистой прибыли.

Биржевые облигации АО «Труд» могут стать хорошим дополнением в портфеле консервативных инвесторов, - уверен директор департамента корпоративных финансов ИК «Фридом Финанс» Сергей Носов. «Это крупное и надежное предприятие, которое активно вовлечено в хозяйственную деятельность сразу нескольких субъектов РФ. «Труд» - одно из наших главных размещений в уходящем 2019 году. Опыт этой компании вполне может поспособствовать росту популярности биржевых инструментов среди отечественных предприятий».

Ранее пресс-служба АО «Труд» сообщала, что выход на рынок облигаций обусловлен необходимостью диверсификации компанией источников финансирования, чтобы снизить зависимость от коммерческих банков и иметь возможность выходить на новые направления деятельности.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Выборы-2019. Иркутская область
Область чрезвычайных ситуаций. Сергей Левченко открыл сезон ротации губернаторов
Игорь Кобзев назначен врио губернатора Иркутской области
Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко, Игорь Кобзев назначен врио главы региона
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании