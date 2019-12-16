Лед на Байкале станет платным. И это не шутка

Новость о том, что выход на лед Байкала станет платным, иркутяне поначалу восприняли как шутку, отпуская язвительное «А дышать можно?», «Мы что, в резервации живем?». Ведь жители региона воспринимают Байкал как неотъемлемую часть территории, на которой они живут. Многие привыкли проводить выходные на Байкале: кататься на коньках, на лыжах, посещать различные туристические фестивали, совершать ледовые переходы. Но оказалось, что «платный» лед – не шутка.

Что произошло?

Руководство «Заповедного Прибайкалья» 22 ноября заявило, что всерьез намерено решить вопрос безопасного пребывания граждан на льду.

Инспекторы «Заповедного Прибайкалья» вместе с сотрудниками ГИМС будут патрулировать акваторию Малого моря на озере Байкал, чтобы выявлять граждан, находящихся без разрешения. Малое море относится к Прибайкальскому национальному парку, поэтому здесь действуют те же правила особо охраняемых природных территорий, то есть нужно получить разрешение на посещение. Стоимость такого разрешения для жителей Иркутской области составляет 50 рублей, для остальных – 100 рублей.

«Если у граждан не будет при себе такого документа, в отношении них будут составляться протоколы об административных правонарушениях. Штраф для физического лица – от трех до четырех тысяч рублей», — пояснил заместитель директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» по охране Василий Пестерев.

Эффект разорвавшейся бомбы

В туротрасли новость вызвала эффект разорвавшейся бомбы. Ведь зимний сезон на Байкале начнется буквально через месяц, и туристы едут на зимний Байкал именно за прозрачным байкальским льдом. А сейчас не только обыкновенные иркутяне, но и многие эксперты туристической отрасли до конца не понимают, законно ли это решение, и как будет организован процесс. Вопросов больше, чем ответов.

Что думают о нововведении иркутяне, почему эксперты предлагают использовать предстоящий сезон как переходный, они рассказали порталу SIA.RU.

«Будут необоснованные поборы»

Юлия Спешилова, гид по Байкалу и Гималаям

Юлия Спешилова, гид по Байкалу и Гималаям:

– Могу сказать кратко: будут необоснованные поборы. Границ нацпарка нет до сих пор даже на земле, что уж говорить об акватории. Происшествий станет больше, потому что люди будут прятаться от патрулей. Предложение очень мутное и непонятное.

«Это незаконно. Байкал – не частная собственность»

Галина Ершова, руководитель парка-отеля «Уюга»:

– Мы – против. Во-первых, акватория Малого Моря на Байкале не входит в территорию нацпарка, был только проект по включению. Во-вторых, кадастровые границы нацпарка также не утверждены. В-третьих, Байкал – не частная собственность, а значит, брать плату за посещение озера незаконно.

В-четвертых, любопытно, если будет браться плата за выход на лед, какие услуги предоставит нацпарк, что он сделает?

«Инициатива сильно испортит планы по зимнему туризму на Байкале»

Татьяна Постникова, гид по Байкалу:

– Эта новость в сообществе гидов вызвала эффект разорвавшейся бомбы. Я не уверена, что инициатива приведет к уменьшению происшествий, но точно скажется отрицательно на туристических планах.

Почему гиды не рады этой норме? Потому что глубина продажи туров на зимний Байкал составляет примерно год. Предстоящая зима начала распродаваться еще год назад. Именно тогда составлялись программы туров, закладывалась финансовая часть. И вот так взять и неожиданно заявить, что в этом году вы ездить по льду не будете, – это удар по туризму. Такие меры надо объявлять заранее.

Гиды понимают, что это очень плохое нововведение, потому что гости со всего мира едут к нам увидеть то, что вызывает самой больший интерес и восторг – ледяные гроты, наплески, прозрачный байкальский лед.

При этом гиды двумя руками «за» безопасность. Мы несем полную ответственность за наших туристов, поэтому вдвойне не хотим рисковать. Любое происшествие – это огромные репутационные риски. Все: организаторы, гиды, водители – заинтересованы делать этот процесс максимально безопасным. Собственно, на моей памяти происшествий с туристическими уазиками и не было. Все происшествия, как правило, происходят с «местными» жителями – не с теми, кто живет на берегах Байкала, а с людьми из близлежащих городов – иркутянами, ангарчанами. Некоторые из них до сих пор думают, что асфальт и лед примерно одинаковы.

Кроме того, я плохо представляю, как может быть организован процесс контроля выхода на лед. Ведь это исторически сложившаяся практика, что люди ездят по льду Байкала. Поэтому представить ситуацию, что везде, где есть выезд на лед, это станет невозможным, я не могу. Байкал слишком большой, размером с Бельгию, патрулировать такое озеро просто невозможно. А значит, происшествия будут.

Есть целая серия вопросов и к нацпарку. Вопрос по стоимости посещения нацпарка – как формируется цена, на что и куда идут эти деньги? Когда будут туалеты на льду? Когда будут указатели? Когда будет информационное сопровождение туристических маршрутов? Ничего этого нет, а есть только ограничительные меры в большом количестве.

Не могу не отметить, что видна некоторая инициатива создания инфраструктуры на Хобое, где появились настилы, ограждения, щитки для информационных стендов, но самих информационных материалов не появилось. Тем не менее, там нет ни одной урны, туалеты ужасные! Почему этого не делает нацпарк, хотя деньги за въезд собирают, для меня это загадка?! Ведь создание инфраструктуры – это прямая обязанность нацпарка. Это наболевшая тема.

В задачи нацпарка входит, в том числе, развитие туризма на подчиненной им территории. Такое неожиданное введение нормы с запретом выезда на лед – прямо противоречит этой функции. Второй момент: даже если бы об этом стало известно заранее, сейчас технически невозможно пересадить всех туристов на хивусы, так как такого количества судов на воздушных подушках в регионе просто нет. Поэтому считаю, что подобные меры надо вводить постепенно, обдуманно, взвешенно, а также предлагать альтернативы. Например, в виде официальных промаркированных ледовых дорог до основных туристических достопримечательностей.

«Обещанные штрафы вряд ли будут законными»

Алексей Черкашин, директор «ВС Консалт»:

– Сложно комментировать неофициальную новость. Неофициальную – потому, что на сайте ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» я как ни старался, найти информацию именно про выезд на лед не смог. Поэтому и комментарий мой со слов третьих лиц – журналистов, разместивших в СМИ новость. Итак, что удалось уяснить? Цитирую СМИ: «Пройти по льду Малого Моря на Байкале теперь можно только за плату. Накануне для граждан ввели следующие тарифы: 50 рублей для жителей Иркутской области, 100 рублей – для всех остальных».

Смутило слово «теперь». С 16 марта 2017 года существует приказ №87, утвердивший размер платы за посещение территории Прибайкальского национального парка. В соответствии с ним как раз суммы в 100 и 50 рублей и были утверждены. Никакого нового приказа на этот счет я не нашел. Хотя он должен быть согласован Минприроды России и опубликован.

Само Заповедное Прибайкалье ссылается на приказ Минприроды РФ от 8 апреля 2015. Но он не определяет суммы, взимаемые администрацией парка. А лишь говорит, что размер платы устанавливается для каждого национального парка. Что и было сделано в 2017 году.

Итак, делаем вывод, что приказ давний. По нему уже 2 года платят все желающие попасть на север острова Ольхон дальше деревни Харанцы. Почему он вдруг распространился на лёд? Почему именно сейчас? Если приказ действует с 2017 года – не ясно. Ответить может только руководство Заповедного Прибайкалья.

Акватория пролива Малого Моря, как утверждает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», находится в границах Прибайкальского нацпарка. В связи с чем, имеются основания брать плату за посещение.

На наш взгляд, вывод это неверный, он противоречит положениям Водного кодекса РФ, согласно которому так называемые поверхностные водные объекты, к которым относится и озеро Байкал, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами. И каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд. Иное может быть предусмотрено только самим Водным кодексом РФ или другими федеральными законами.

Причем этой позиции придерживается и само Заповедное Прибайкалье, когда летом не берет плату с владельцев плавсредств, перемещающихся по акватории Малого моря, но не причаливающих к берегу, отнесенному к особой территории. Но зимой позиция меняется? То есть переход воды из одного агрегатного состояния в другое влияет и на смену её юридического статуса? Думаю, вряд ли.

В итоге гражданин, перемещающийся по льду пролива Малое море, не выходя на территории Прибайкальского национального парка, не обязан платить за его посещение на основании Водного кодекса – документа, обладающего юридической силой выше, чем приказ № 87. Значит, и за нарушение обязанности по оплате его привлечь нельзя.

Поэтому обещанные штрафы на сумму от трех до четырех тысяч рублей (видимо, по ст. 8.39 КоАП РФ) вряд ли будут законными. И их надо обжаловать, что мы и сделаем при первой же возможности.

«Проект мне видится незаконченным, необходим тестовый режим»

Максим Хвостишиков, президент Межрегиональной Ассоциации Событийного Туризма Сибири (МАСТС)

Максим Хвостишиков, президент Межрегиональной Ассоциации Событийного Туризма Сибири (МАСТС):

– Эта инициатива обсуждалась 22 ноября 2019 года во время работы научно-технического совета ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Тема встречи – «Безопасность пребывания граждан на льду». Цель – создать условия, при которых люди и транспорт не будут проваливаться под лед, количество происшествий сократится.

Из перечня инструментов, обсуждаемых на конференции, следует, что будет маркировка маршрута и, возможно, появятся пункты обогрева. Как отметила начальник отдела туризма ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Кристина Глотова, в данный момент ведутся работы по паспортизации ледового маршрута, протяженностью 160 км по акватории пролива Малого моря от Куркутской бухты до метеостанции Узуры.

Но пока, на мой взгляд, на ряд вопросов нет ответов. Сколько будет пунктов для получения разрешений? Возможно ли получение разрешения и оплата в одно касание? Скажем, через мобильное приложение, без посещения офиса и звонка? Будет ли контроль за теми, кто оплатил и двигается по льду? Разрешено ли движение по льду в ночное время? Что входит в оплату – только учет и маркировка или спасение? Будут ли за сумму оплаты поднимать автомобиль, если он провалится под лед на маршруте? Сколько и где будут размещены пункты обогрева? Какова их вместительность и функционал?

В целом, цена разрешений – 50-100 рублей – незначительна, если будет достигнута цель, когда по итогам сезона-2020 не будет зафиксировано несчастных случаев.

Проект мне видится незаконченным, поэтому его сложно оценивать сейчас. Я думаю, что правильнее было бы использовать тестовый режим. Это был бы хороший опыт. Потребители, местные жители тестируют услугу, дают обратную связь, идет доработка проекта, идет синхронизация услуги с туристическим бизнесом. По итогам тестового режима стали бы понятны структура, трафик, предпочтения по форме оплаты, затраты на обеспечение безопасности, количество и место размещения точек обогрева и т.д. Этой информации будет достаточно, чтобы понять эффективность проекта.

Основную сложность я вижу в сроках – до начала сезона осталось меньше месяца.

Отдельно хочется сказать с точки зрения туристического бизнеса. О таких решениях надо информировать заранее, хотя бы за 4-6 месяцев, чтобы бизнес мог учесть эти расходы в турпакетах. Туры на Ольхон на февраль-март 2020 года были забронированы и оплачены еще в сентябре-октябре, поэтому турбизнес сейчас в спешном порядке должен решать, на кого будут ложиться эти траты. При этом «Заповедное Прибайкалье» должно понимать, что и турбизнес, и турист, оплатив, захочет увидеть качественные изменения на маршруте, подчеркивающие факт улучшения их безопасности на льду.

«Мы предложим руководству нацпарка не применять оружие и наручники к гражданам, у которых нет разрешения»

Марина Григорьева, председатель Комитета по туризму Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири:

– 12 декабря на площадке Комитета по туризму Торгово-промышленной палаты провели встречу с представителями ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» по вопросам посещения акватории Малого Моря организованными группами туристов и индивидуалами, 13 декабря на Координационном совете при мэре Ольхонского района продолжили обсуждение этой темы, но уже с акцентом на местное население и границы территории.

По результатам двух мероприятий пришли к следующим соглашениям: