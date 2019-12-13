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Сети 5G будут разрабатывать на базе СПбГУТ

13 декабря 2019

Также к сотрудничеству присоединился Политехнический университет. Компании и университеты подписали Меморандум о сотрудничестве в целях создания научно-образовательного центра мирового уровня в области сетей 5G и перспективных сетей 2030. Проект активно поддерживает Правительство Санкт-Петербурга. Сообщает Российская Газета.

 

Ректор института Сергей Бачевский говорит, что если мы хотим чтобы технологии проникли во все сферы жизни человека, то задержки в этой сфере становятся недопустимыми.

Разработка технологий и модельной сети 5G и сетей 2030 с искусственным интеллектом предполагает обеспечение работы робототехнических комплексов высокой степени автономности в сценариях их группового применения.

При этом, как пояснил проректор по цифровой трансформации СПбГУТ Антон Зарубин, "университет уже сейчас обладает развернутым полигоном сетей мобильной связи третьего и четвертого поколений.

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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