Ключевая ставка ЦБ РФ понижена до 6,25%

В пятницу Банка России снизил ключевую ставку с 6,5% до 6,25%, что в рамках наших ожиданий и является логическим следствием падения инфляции ниже таргета ЦБ в 4%. Понижение ключевой ставки уже учтено в курсе российского рубля. Однако, вероятно, станет локальным позитивом для российских дивидендных акций, прежде всего акций «Газпрома».

Банк России неоднократно озвучивал таргет по ключевой ставке в 6-7%. Вместе с тем, ключевая проблема российского бизнеса — это рентабельность в 5-6% на фоне слабого внутреннего спроса и стоимость кредитов от 9-10%. Поэтому мы не сильно удивимся, если в следующем 2020 году ключевая ставка достигнет 5%.

До конца текущего года с высокой вероятностью доллар будет торговаться в пределах 62,0 – 63,0 руб., а евро останется в диапазоне 69,0 – 71,0 руб.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»