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Байкалинвестбанк вошел в Ассоциацию банков России

16 декабря 2019

АО «Байкалинвестбанк» вошел в Ассоциацию банков России (ассоциация «Россия»).  Решение о принятии банка в ассоциацию было принято 6 декабря и зафиксировано в протоколе №16. Банку выдано Свидетельство члена Ассоциации банков России №766.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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