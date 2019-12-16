Байкалинвестбанк вошел в Ассоциацию банков России

АО «Байкалинвестбанк» вошел в Ассоциацию банков России (ассоциация «Россия»). Решение о принятии банка в ассоциацию было принято 6 декабря и зафиксировано в протоколе №16. Банку выдано Свидетельство члена Ассоциации банков России №766.