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Розничный бизнес Альфа-Банка признан лучшим

16 декабря 2019

Альфа-Банк получил престижную награду «Лучший розничный банк» журнала RETAIL FINANCE AWARDS. Кроме того, банк одержал победу в номинации «Креатив года». Ипотечный бизнес Альфа-Банка удостоился премии в специальной категории «Команда мечты».

«Я благодарен профессиональному сообществу и клиентам банка за высокую оценку нашей работы. В этом году мы провели колоссальную работу в рознице: значительно улучшили продукты и сервисное обслуживание. Сегодня розничный бизнес входит в лидеры по всем направлениям бизнеса — в топ-3 по объему вкладов и кредитов», — комментирует руководитель розничного бизнеса, член правления Альфа-Банка Майкл Тач.

Премия RETAIL FINANCE AWARDS учреждена в 2007 году. Ее цель — отметить самых достойных представителей розничного финансового бизнеса, привлечь внимание профессионального сообщества к наиболее значимым достижениям в области развития финансового ритейла за прошедший год, вооружить розничных финансистов лучшими практиками развития розничного финансового бизнеса.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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