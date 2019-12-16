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Сбербанк назвал регионы, которые активнее всего участвовали в распродажах

16 декабря 2019

Сбербанк в рамках проекта «СберДанные» (инициатива банка по анализу и обработке больших данных) проанализировал расходы россиян в период с 29 ноября по 2 декабря 2019 г., то есть с черной пятницы до киберпонедельника включительно. Именно эти четыре дня хорошо отражают ситуацию с общей потребительской активностью.

Рост реальных расходов россиян за рассматриваемый период составил 2,4% г/г, что согласуется с медленным, но устойчивым увеличением потребительского спроса в последние месяцы. В общей сумме россияне потратили за 4 дня почти полтриллиона рублей (497,9 млрд).

По оценкам аналитиков «СберДанных», скидки и предложения привели к дополнительным расходам в объеме 19,3 млрд руб. (или 3,9%) совокупного спроса.

В этом году впервые весь прирост приходится на электронные каналы продаж. Через них было реализовано товаров на 116,7 млрд руб., что на 33,3% больше, чем в черную пятницу 2018 г. Общая доля e-commerce выросла с 18% до 23,4%. Номинальный объем продаж по каналам традиционных ретейлеров за год практически не изменился.

Еще одна особенность 2019 года: впервые россияне оплатили наличными менее половины трат. Доля безналичных транзакций с 29 ноября по 2 декабря составила 50,9% всех расходов против 47,5% годом ранее.

Наиболее заметно в дни распродаж выросла доля расходов на бытовую технику и электронику (на 0,9 п.п. — до 4,1%), товары для красоты и здоровья (на 0,4 п.п. — до 1,8%), одежду, обувь и аксессуары (0,4 п.п. — до 9,4%). Некоторые россияне воспользовались черной пятницей не только для шопинга, но и приобщились к здоровому образу жизни: расходы на спорт увеличились на 0,2 п.п. и составили 1,4% в совокупных тратах. Перераспределение средств происходило прежде всего за счет продуктовых магазинов и кафе, баров и ресторанов, доля которых в потреблении сократилась на 1,7 п.п. и 0,6 п.п. соответственно.

В период распродаж растет активность всех возрастных групп, но россияне в возрасте от 16 до 45 лет более активны — их доля в совокупных тратах на один процентный пункт выше обычной. Скидки черной пятницы на ювелирные изделия, а также товары для красоты и здоровья имеют наибольшее значение для самой юной группы покупателей от 16 до 20 лет, которые еще не имеют стабильного дохода: здесь их траты возрастают более чем на 50% по сравнению с сопоставимым периодом ноября. Относительное увеличение расходов на спорт наиболее заметно у россиян до 30 или старше 50 лет. Поиск скидок на одежду, обувь и аксессуары в основном характерен для покупателей до 25 лет (траты возрастают на треть), у старшего поколения суммы покупок в данной категории изменяются кратно меньше.

В подавляющем большинстве регионов расходы в черную пятницу превышают типичный уровень ноября. Наиболее заметна эта разница в Оренбургской области (10%), Республике Адыгея (9,3%) и Приморском крае (8,9%). Санкт-Петербург и Ленинградская область находятся на пятом месте по этому показателю (8,4%), а вот Москва в список топ-10 не попала. В среднем по стране превышение составляет 4%.

Динамика трат в черную пятницу по-прежнему демонстрирует реальное увеличение год к году. В 8 регионах темпы роста превышают 10%, а у лидера рейтинга — Республики Тыва — расходы в период скидок возросли на четверть.

У клиентов Сбербанка также есть возможность еще до черной пятницы принять участие в Зеленом дне и получить скидки и привилегии от банка и партнеров.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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