Осуществлено подписание финансовой документации по четвертому пусковому комплексу ЦКАД

13 декабря 2019 года состоялось подписание финансовой документации по проекту строительства четвертого пускового комплекса Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) Московской области. Стороны закрепили предоставление синдикатом банков, сформированным из Сбербанка, Газпромбанка, Евразийского банка развития (ЕАБР) и ВЭБ.РФ, финансирования ООО «Юго-восточная магистраль» на общую сумму 35,8 млрд рублей сроком на 17 лет.

OOO «Юго-Восточная магистраль» — специальная проектная компания, учрежденная группой «Автобан» и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) для реализации проекта ЦКАД-4. В финансировании проекта в качестве финансовых спонсоров помимо Группы «Автобан» и РФПИ также будут участвовать ЕАБР, ВЭБ.РФ, ИнфраВЭБ, которые обеспечат субординированное финансирование в размере 4,1 млрд рублей сроком на 20 лет.

Константин Песоцкий, старший управляющий директор Управления структурных кредитных продуктов Сбербанка: «Для нас большая честь участвовать в финансировании крупнейших проектов развития транспортной инфраструктуры страны. Ввод в эксплуатацию ЦКАД может стать одним из стимулов для роста российской экономики, ведь эта магистраль существенно ускорит движение людей и товаров в московском регионе».

Павел Бруссер, Исполнительный Вице-Президент – начальник Департамента инфраструктурных проектов и ГЧП Газпромбанка: «Участие синдиката крупнейших российских банков, международных финансовых институтов и фонда прямых инвестиций обеспечит предоставление финансирования в требуемых объемах и позволит осуществлять строительство трассы динамичными темпами. Опыт участников синдиката в реализации аналогичного проекта ЦКАД ПК-3 позволит эффективно управлять проектными рисками концессионного проекта».

Тимур Абдуллаханов, управляющий директор – руководитель дирекции по транспорту и инфраструктуре ЕАБР: «Проект реализуется в стратегически значимом для ЕАБР секторе – транспортная инфраструктура, являющегося приоритетным направлением деятельности. И будет способствовать развитию трансграничных перевозок в рамках международного коридора «Европа – Западный Китай», в частности, пусковой комплекс №4 непосредственно примыкает к трассировке коридора «Европа – Западный Китай» с выходом на трассу М-7 «Волга» и далее до границы с Республикой Казахстан. Реализация проекта не только создает дополнительный стимул для межрегиональной экономической интеграции Москвы и прилегающих областей и – в более общем контексте – в масштабе транспортной системы России, но и способствует расширению транзитного потенциала экономик стран-членов ЕАБР на Евразийском пространстве в долгосрочной перспективе».

Николай Цехомский, первый заместитель председателя ВЭБ.РФ – член правления:«Поддержка крупных инфраструктурных проектов является одним из приоритетных направлений для ВЭБ.РФ. В рамках сделки ВЭБ.РФ примет участие в синдикате старших кредиторов и обеспечит предоставление части младшего долга в рамках пакета спонсорской поддержки проекта. Участие ВЭБ.РФ позволило окончательно сформировать необходимую структуру финансирования в соответствии с концессионным соглашением, что является важнейшим условием бесперебойного финансирования проекта».

Концессионное соглашение между государственной компанией «Российские автомобильные дороги» и ООО «Юго-восточная магистраль» было заключено 2 июня 2017 года. Проектом ЦКАД-4 предусмотрено финансирование, строительство и дальнейшая эксплуатация участка дороги протяженностью 96,5 км. Четвертый пусковой комплекс ЦКАД пройдет по юго-востоку Московской области в 50 километрах от МКАД по территории Ногинского, Павлово-Посадского, Воскресенского и Раменского районов, а также городских округов Электросталь и Домодедово.

Трасса протянется от автомагистрали М-7 «Волга» (нулевой километр автодороги А-113 ЦКАД) до М-4 «Дон». Прогнозируемая интенсивность движения на 2030 год составляет 40,3 тыс. автомобилей в сутки. Данный участок будет соответствовать категории IA, что означает автомагистраль с расчетной скоростью движения 140 км/ч. Первая очередь строительства предполагает обустройство четырех полос для движения (по две в каждом направлении).

При строительстве участка будет возведено 17 мостов и экодуков, 40 путепроводов и 9 эстакад. Проектом предусматривается устройство шести транспортных развязок в разных уровнях на пересечении с автодорогами М-7 «Волга», ММК, Егорьевским шоссе, с дорогой «ММК - Чечевилово – МБК», трассой М-5 «Урал», «Востряково – Образцово» (подъезд к аэропорту «Домодедово»), трассой М-4 «Дон».

ЦКАД состоит из 5 пусковых комплексов - этапов строительства, предусматривающих возможность ввода в эксплуатацию отдельных пусковых комплексов как самостоятельных инвестиционных объектов. Строительство третьего и четвертого пусковых комплексов Центральной кольцевой автомобильной дороги осуществляется в рамках концессионных соглашений, заключенных государственной компанией «Автодор» с ООО «Автодорожная строительная корпорация» (ЦКАД-3) и с ООО «Юго-восточная магистраль» (ЦКАД-4).