Новости

ВТБ начинает работу по дальневосточной ипотеке

16 декабря 2019

С 16 декабря ВТБ организует прием заявок и выдачу ипотечных кредитов в рамках новой программы госсубсидирования для жителей Дальнего Востока. Ставка по ней составит всего 2%, срок кредитования — до 20 лет.

Оформление ипотечного кредита при условии соответствия параметрам программы доступно как по стандартному пакету, так и по двум документам, без предоставления справки о доходах. Заемщиками могут стать семьи, приобретающие недвижимость на Дальнем Востоке (возраст обоих супругов — не старше 35 лет), а также одинокие родители с ребенком не старше 18 лет. Льготный кредит доступен на покупку квартиры в новостройке или приобретение уже готового жилья у застройщика на территории Дальневосточного федерального округа.

Максимально возможная сумма кредита — 6 млн рублей при минимальном первоначальном взносе 20% от стоимости недвижимости. Оформить льготную ипотеку можно до 31 декабря 2024 года. Заявку на участие в новой программе можно подать в офисе ВТБ. Рефинансирование ранее выданных ипотечных кредитов в рамках программы не предусмотрено.

«В своей работе мы стремимся к тому, чтобы ипотека была доступна как можно большему числу граждан нашей страны, и запуск новой программы со ставкой всего в 2% — очень важный шаг в этом направлении, — заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. — ВТБ первым из лидеров рынка подключается к данной программе. Начиная с 16 декабря мы принимаем заявки по ней и проводим первые сделки».

ВТБ — один из лидеров на рынке ипотечного кредитования. По итогам 11 месяцев 2019 г. объем ипотечных продаж банка составил 589,5 млрд рублей. В рамках государственной поддержки «Ипотека с господдержкой» за 11 месяцев банк провел более 14 тыс. сделок на 39 млрд рублей. По состоянию на 1 декабря ипотечный портфель банка превысил 1,65 трлн рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Выборы-2019. Иркутская область
Область чрезвычайных ситуаций. Сергей Левченко открыл сезон ротации губернаторов
Игорь Кобзев назначен врио губернатора Иркутской области
Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко, Игорь Кобзев назначен врио главы региона
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании