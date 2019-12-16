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Примсоцбанк запускает новогодний квест с повышенным кэшбэком для держателей дебетовых карт

16 декабря 2019

Примсоцбанк сообщает о проведении акции «Кэшбэк за подарки» с 16 декабря 2019 по 12 января 2020 года. В рамках акции держатели дебетовых карт банка смогут получить 5% кэшбэк в 4 категориях покупок и принять участие в розыгрыше дополнительного кэшбэка в размере 5000 рублей.

— Распланируйте свои покупки в течение месяца, чтобы получить повышенный кэшбэк, а также возможность выиграть 5000 рублей дополнительного кэшбэка, — отметил Андрей Грудинин, начальник отдела электронного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». — А если у вас ещё нет дебетовой карты нашего Банка, у вас ещё есть время оформить её и принять участие в акции. 

Каждую неделю в период действия акции будет изменяться группа товаров, на которые начисляется повышенный кэшбэк.

С 16 по 22 декабря 2019 года держатели карт Примсоцбанка смогут вернуть 5% от суммы покупок в книжных магазинах. 

В период с 23 по 29 декабря кэшбэк будет действовать на товары для детей. 

С 30 декабря по 5 января у клиентов Банка представится возможность сэкономить на покупках в кинотеатрах, парках развлечений, цирках, дельфинариях и океанариумах, а также в загородных, спортивных и оздоровительных клубах. 

В последнюю неделю акции, с 6 по 12 января 2020 года кэшбэк будет действовать на покупку спортивных товаров.

Условия расчета и выплаты кэшбэка: 
• Размер – 5% в выбранных категориях
• Сумма общего оборота по карте в выбранных категориях от 500,00 руб.
• Максимальная сумма выплаты – 3000,00 руб.

Если клиент совершит покупки во всех четырёх категориях с 5% кэшбэком, то он автоматически становится участником супер розыгрыша «Дополнительный кэшбэк» в размере 5 000 рублей. Пять победителей будут выбраны при помощи генератора случайных чисел в прямом эфире Instagram Примсоцбанка 21 января 2020 года. Выборка клиентов будет осуществляться по маскированному номеру карты (последние 4 знака).

Акция действует во всех подразделениях банка. В акции принимают участие держатели дебетовых карт Visa Classic, Gold и Platinum, MasterCard Standard и Gold, Мир Классическая и Премиальная. В акции не участвуют карты с программой лояльности «Примсоцбанк-S7 Priority».

Вознаграждение Cash-back начисляется в период с 20.01.2020г. – 31.01.2020г.

Получить подробную информацию об акции и о дебетовых картах Примсоцбанка можно в любом удобном отделении банка, на официальном сайте и по телефону единой справочной службы 8(800)200-42-02. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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