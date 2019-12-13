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Примсоцбанк прошёл обучение по «Дальневосточной ипотеке»

13 декабря 2019

Ипотечные специалисты Примсоцбанка успешно прошли обучение по программе «Дальневосточная ипотека» в Центре ипотечного кредитования ДОМ.РФ во Владивостоке. Обучение позволит повысить качество консультирования и обслуживания клиентов.

— Наши сотрудники прошли дополнительное обучения и знают обо всех тонкостях оформления и выдачи «Дальневосточной ипотеки», — прокомментировал Илья Ткачук, начальник Управления ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». — Учитывая наш богатый опыт работы с множеством социальных программ федерального и регионального уровня, сотрудничества с различными ипотечными организациями, мы готовы обеспечить максимально быстрое и комфортное получение кредита и выход на сделку.

Оформить ипотеку под 2% годовых в Примсоцбанке можно уже сейчас. Банк не только принимает заявки, но и готов к непосредственной выдаче кредита уже в декабре 2019г.

В рамках «Дальневосточной ипотеки» можно приобрести жильё в новостройке у юридического лица или в готовом жильё у застройщика. На ставку в 2% процента годовых могут претендовать семьи, в которых возраст обоих супругов не превышает 35 лет, а также неполные семьи из одного родителя возрастом до 35 лет с несовершеннолетним ребёнком. Получить кредит может житель любого региона страны, главное — приобретаемое имущество должно находиться на территории ДВФО. Давность заключения брака или развода супругов не влияет на возможность получения кредита по программе.

 

Также возможно приобретение квартиры в многоквартирном доме путем заключения договора купли-продажи как с юридическим, так и физическим лицом, в случае местонахождения приобретаемого жилого помещения на территории муниципального образования сельского поселения в ДФО. Например, в Приморском крае квартиры на вторичном рынке можно приобрести в Вольно-Надеждинском, Кипарисово, Тавричанке и ещё более чем двухстах селах и посёлках края. Уточнить возможность можно у ипотечных специалистов Банка.

Сумма кредита от 500 тысяч до 6 миллионов рублей. Срок кредитования — от 3 до 20 лет. Первоначальный взнос от 20% стоимости приобретаемой недвижимости. Взнос может быть сформирован как из собственных средств, так и с привлечением средств материнского капитала и иных субсидий.

Дополнительно в рамках программы можно оформить кредит всего по двум документам. Опция доступна в том числе собственникам бизнеса и индивидуальным предпринимателям. Ставка не повышается, первоначальный взнос в рамках опции – не менее 35%.

Подробные условия программы «Дальневосточная ипотека» можно узнать во всех офисах Примсоцбанка, на сайте и по номеру Единой справочной службы 8(800)200-42-02.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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