ПСБ и Правительство Санкт-Петербурга договорились о сотрудничестве и развитии

Председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков и Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве.

Банк ПСБ и Правительство города планируют совместно развивать проекты в финансово-кредитной сфере для дальнейшего экономического роста Санкт-Петербурга, улучшения качества жизни его жителей, реализации национальных проектов.

Предполагается участие ПСБ в городских социально-значимых, инвестиционных проектах, программах развития предпринимательства, развитии банковской инфраструктуры – систем кредитования, безналичной формы расчетов по выплате заработной платы и других.

«ПСБ готов участвовать в значимых для города проектах. Уже сегодня банк обслуживает 52% компаний ЖКХ Санкт-Петербурга, работает с Региональным фондом поддержки МСП. В рамках льготной программы кредитования ОПК предприятиям Санкт-Петербурга установлены кредитные лимиты на общую сумму 43,6 млрд рублей. Сегодня огромное значение имеет возможность расширения наших партнерских отношений в разных секторах экономики – ПСБ заинтересован во всестороннем участии в развитии региона. Мы как системно значимый банк можем предложить свой опыт, лучшие практики, финансовые возможности и компетенции и готовы активно участвовать в решении задач государственного уровня, поддерживать малый и средний бизнес, внедрять современные банковские технологии, создавать комфортные условия для работы крупного корпоративного бизнеса и ОПК», — отметил Председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков.

ПСБ и Санкт-Петербург являются партнерами с 2007 года. Санкт-Петербургский филиал – один из крупнейших партнеров Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса города, член Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, партнер Фонда развития промышленности. С 2015 года принимает активное участие в проектах «Опоры России» и мероприятиях Центра развития и поддержки предпринимательства Правительства Санкт-Петербурга.