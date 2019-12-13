ПСБ банк и Ассоциация корпоративных казначеев обсудили развитие финансовых технологий для корпоративных клиентов

Участники дискуссии «Эволюция host-to-host», которую организовали ПСБ банк и Ассоциация корпоративных казначеев, обсудили разработку универсальных решений для прямого обмена электронными документами между бухгалтерскими системами, ERP-платформами крупных промышленных холдингов и банковскими системами.

«У крупных компаний количество расчетных банков может исчисляться десятками, каждый из которых имеет собственные системы дистанционного обслуживания с разным функционалом и интерфейсом, — разъясняет Владимир Козинец, президент Ассоциации корпоративных казначеев. — В связи с этим возникает ряд проблем, связанных с настройками, скоростью обработки заявок, защищённостью каналов передачи данных. Рациональным решением является встраивание модулей обмена финансовыми сообщениями с банками в ERP клиента. Это позволит компании повысить безопасность проведения платежей и минимизировать собственные трудозатраты на взаимодействие с разными банками, используя единый интерфейс».

«Способность банковской платформы к прямой интеграции с учетной системой клиента является одним из ключевых преимуществ в конкуренции за транзакционный бизнес, — комментирует Дмитрий Туманский, директор департамента развития процессов и продуктов ПСБ банка. — Для наших клиентов, использующих стандартные платформы учетных систем типа 1С, интеграция занимает всего несколько часов. Если компании используют кастомизированные ERP-платформы (например, SAP, MS Navision, Microsoft Dynamics), то время интеграции может составить от нескольких дней до трех недель. Но рынку уже необходима эволюция решений host-to-host для взаимодействия со всеми расчетными банками».