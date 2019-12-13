Новости

ПСБ банк и Ассоциация корпоративных казначеев обсудили развитие финансовых технологий для корпоративных клиентов

13 декабря 2019

Участники дискуссии «Эволюция host-to-host», которую организовали ПСБ банк и Ассоциация корпоративных казначеев, обсудили разработку универсальных решений для прямого обмена электронными документами между бухгалтерскими системами, ERP-платформами крупных промышленных холдингов и банковскими системами.

«У крупных компаний количество расчетных банков может исчисляться десятками, каждый из которых имеет собственные системы дистанционного обслуживания с разным функционалом и интерфейсом, — разъясняет Владимир Козинец, президент Ассоциации корпоративных казначеев. — В связи с этим возникает ряд проблем, связанных с настройками, скоростью обработки заявок, защищённостью каналов передачи данных. Рациональным решением является встраивание модулей обмена финансовыми сообщениями с банками в ERP клиента. Это позволит компании повысить безопасность проведения платежей и минимизировать собственные трудозатраты на взаимодействие с разными банками, используя единый интерфейс».

«Способность банковской платформы к прямой интеграции с учетной системой клиента является одним из ключевых преимуществ в конкуренции за транзакционный бизнес, — комментирует Дмитрий Туманский, директор департамента развития процессов и продуктов ПСБ банка. — Для наших клиентов, использующих стандартные платформы учетных систем типа 1С, интеграция занимает всего несколько часов. Если компании используют кастомизированные ERP-платформы (например, SAP, MS Navision, Microsoft Dynamics), то время интеграции может составить от нескольких дней до трех недель. Но рынку уже необходима эволюция решений host-to-host для взаимодействия со всеми расчетными банками».


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Выборы-2019. Иркутская область
Область чрезвычайных ситуаций. Сергей Левченко открыл сезон ротации губернаторов
Игорь Кобзев назначен врио губернатора Иркутской области
Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко, Игорь Кобзев назначен врио главы региона
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании