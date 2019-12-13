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Россельхозбанк рассказал о ключевом факторе реализации экспортного потенциала Северного Кавказа

13 декабря 2019

Важнейшим шагом на пути к реализации агропромышленного потенциала Северо-Кавказского федерального округа, в том числе и в экспорте, выступает подготовка грамотных специалистов. О конкретных действиях Россельхозбанка по развитию человеческого капитала сообщил заместитель Председателя Правления Денис Константинов на форуме «Инвестируй в Кавказ» в Минеральных Водах.



По оценке Банка, потенциалом роста экспорта к 2024 году обладают все семь федеральных субъектов СКФО: Карачаево-Черкесская Республика – на 6,6%, Республика Северная Осетия – Алания – на 7,4%, Республика Дагестан – на 12,3%, Кабардино-Балкарская Республика – на 132,1%, Чеченская Республика – на 222,9%, Ставропольский край – на 326%, а Республика Ингушетия может нарастить поставки за границу в 40 раз.

Экспорт из СКФО в целом может приблизиться к 1,3 млрд долларов, что в 3,6 раза больше, чем в 2018 году.

«Россельхозбанк поддерживает экспортеров с помощью акселерационных программ, Центра компетенций по обслуживанию ВЭД, уникальной акции «Агроэкспорт». Однако ключевой фактор – человеческий. Будущее АПК, будь то экспорт или внутренний рынок, зависит от подготовки грамотных, квалифицированных и любящих свое дело молодых аграриев. РСХБ уже запустил свою собственную стипендиальную программу на десятки вузов, подведомственных Минсельхозу, четыре из которых находятся в СКФО. Мы рассчитываем, что подготовка стипендиатов станет ключевым фактором развития российского сельского хозяйства, и ожидаем увидеть результаты уже в ближайшие годы. Кроме того, эффективной подготовке студентов служат специальные аудитории», – сказал Денис Константинов.

Среди вузов СКФО в стипендиальную программу Банка, запущенную на 2019-2020 учебный год, вошли Ставропольский государственный аграрный университет, Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова, Горский государственный аграрный университет и Дагестанский государственный аграрный университет имени М.М. Джамбулатова.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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