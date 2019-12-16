Вылетевший из Иркутска в Красноярск самолет по техническим причинам вернулся в аэропорт

Вылетевший 15 декабря из Иркутска в Красноярск самолет вернулся в аэропорт по техническим причинам, пострадавших нет. Об этом сообщили «РИА новости».
Технические причины устанавливаются. Пассажиры улетели в Красноярск на другом самолете.
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Новости
Вылетевший из Иркутска в Красноярск самолет по техническим причинам вернулся в аэропорт16 декабря 2019
Вылетевший 15 декабря из Иркутска в Красноярск самолет вернулся в аэропорт по техническим причинам, пострадавших нет. Об этом сообщили «РИА новости».
Технические причины устанавливаются. Пассажиры улетели в Красноярск на другом самолете.
/ Сибирское Информационное Агентство /
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