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Вылетевший из Иркутска в Красноярск самолет по техническим причинам вернулся в аэропорт

16 декабря 2019

Вылетевший 15 декабря из Иркутска в Красноярск самолет вернулся в аэропорт по техническим причинам, пострадавших нет. Об этом сообщили «РИА новости». 

Технические причины устанавливаются. Пассажиры улетели в Красноярск на другом самолете.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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