Жителя Байкальска подозревают в создании вредоносной программы для онлайн-игры

Полиция задержала 27-летнего жителя Байкальска. Его подозревают в создании и распространении вредоносной программы для зарубежной онлайн-игры. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
- Злоумышленник из корыстных побуждений создал программу для компьютерной онлайн-игры и предоставлял к ней доступ пользователям за материальное вознаграждение, - комментируют в пресс-службе.
Программа позволяла автоматизировать игру с целью получения преимущества перед другими игроками.
возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.