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В Нижнеудинске к маю 2020 года сделают проект для строительства пристроя школы, пострадавшей от наводнения

16 декабря 2019

До 1 мая 2020 года разработают проектно-сметную документацию  для возведения пристроя школы №2 имени И.И. Куимова в Нижнеудинске. Также поручение дал губернатор Иркутской области Игорь Кобзин. Об этом сообщили в региональном правительстве. 

Учебное заведение, в котором учатся 536 человек, пострадало во время наводнения этим летом. Ремонт проведен в короткие сроки, учебный год здесь начался вовремя. Школа получила новое спортивное оборудование, а в следующем году планируется строительство модульных мастерских.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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