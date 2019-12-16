В Нижнеудинске к маю 2020 года сделают проект для строительства пристроя школы, пострадавшей от наводнения

До 1 мая 2020 года разработают проектно-сметную документацию для возведения пристроя школы №2 имени И.И. Куимова в Нижнеудинске. Также поручение дал губернатор Иркутской области Игорь Кобзин. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Учебное заведение, в котором учатся 536 человек, пострадало во время наводнения этим летом. Ремонт проведен в короткие сроки, учебный год здесь начался вовремя. Школа получила новое спортивное оборудование, а в следующем году планируется строительство модульных мастерских.