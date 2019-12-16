Участникам программы софинансирования пенсии необходимо сделать взнос до конца года

Участникам программы государственного софинансирования пенсионных накоплений напоминают о том, что взнос на будущую пенсию необходимо сделать до конца 2019 года. Как сообщает отделение ПФР по Иркутской области, в этом случае государство обеспечит софинансирование взноса в зависимости от его размера и при условии, что он составит не менее 2 тыс. рублей в год.

Средства не облагаются налогом на доходы физических лиц, поэтому участники программы могут воспользоваться социальным налоговым вычетом на сумму уплаченных взносов.

Каждый участник программы может контролировать формирование средств.

Личные взносы в рамках программы и средства государственного софинансирования входят в общую сумму пенсионных накоплений человека, инвестируются управляющими компаниями и выплачиваются при выходе на пенсию. На сформированные средства распространяются правила правопреемства.

Всего в программу государственного софинансирования пенсий вступили больше двухсот тысяч жителей Иркутской области, с начала программы, с 2009 года, они перечислили 1 миллиард 16 миллионов рублей дополнительных страховых взносов на свои индивидуальные лицевые счета.