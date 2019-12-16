Последствия паводка, возможно, устранят в августе 2020 года – Игорь Кобзин

Врио Иркутской области Игорь Кобзев во время первой рабочей поездки в Тулун сказал, что регион, возможно, справится с ликвидацией последствий паводка к августу 2020 года. Об этом сообщили в правительстве Иркутской области.

В Тулуне сдача трех домов в микрорайоне Угольщиков ожидается в марте 2020 года. Сейчас здесь возводится три двухэтажных многоквартирных дома, каждый рассчитан на 24 семьи. Затем в этом микрорайоне планируется построить 10 пятиэтажных домов, проект сейчас проходит необходимые экспертизы.

В микрорайоне также идет строительство школы на 1275 мест, которое планируется завершить в 2020 году. Школа будет состоять из пяти учебных блоков, в ней предусмотрены два бассейна. Сдача этого объекта планируется в августе следующего года. 1 сентября здесь должен начаться учебный процесс.



Следующим пунктом программы стал осмотр микрорайона Березовая Роща. Эта площадка определена под индивидуальную жилую застройку. Сейчас здесь возводится одновременно 37 домов, 25 из них должны быть готовы в конце декабря.

