Фармкомпании обяжут снизить цены до уровня заграничных

В ближайшее время ФАС ожидает завершения реформы ценообразования на рынке лекарств. Сейчас для контроля цен на лекарства служба анализирует прейскуранты на эти же препараты в других странах, похожих на Россию по экономическому положению. Об этом сообщает «Российская газета».

Проанализировав заграничные ценники, ФАС за три года снизил отпускные цены на 289 лекарственных препаратов. В среднем они уменьшились на 42%, но стоимость некоторых снизилась в десять и более раз. К примеру, применяемый в онкологии "Леналидомид" в России стоил более шести тысяч долларов. После вмешательства ФАС цена упала почти вдвое. В три раза, была снижена цена на "Акинетон" (применяется при болезни Паркинсона), производитель в споре с ФАС дошел до Верховного суда, но проиграл иск. Цена лекарства "Нексиум" снизилась в 13 раз - ранее он стоил более трех тысяч рублей, теперь чуть более 200 рублей. При этом, подчеркнул Нижегородцев, ни один препарат, по которому было принято решение ФАС, не был отозван с рынка.