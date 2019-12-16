Новости

Прокуратура заблокировала 16 сайтов в Иркутской области

16 декабря 2019

Прокуратура Иркутского района  выявила 16 сайтов, содержащих информацию, распространение которой запрещено. Об этом сообщили в пресс-службе областного ведомства. 

На информационных ресурсах предлагали купить российское гражданство, паспорта с дубликатом, водительские удостоверения, дипломы об образовании, удостоверения сотрудников правоохранителей.

Предоставляли и  другие документы, с призывом к революции, насилию, неуважению к власти, а также материалы с предоставлением информации о пошаговом изготовлении взрывных веществ и методах их применения и прочая информация о действиях, за которые грозит административная и уголовная ответственность.

По результатам проверки прокуратура предъявила в суд иски.

Суд удовлетворил иски прокурора. Сайты закрыли.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Экспедиция БРК
Сбербанк поделился секретами финансовой грамотности в самой красивой деревне Приангарья благодаря «Экспедиции БРК»
#ЭкспедицияБРК: вызов принял Павел Сумароков
«Независимые АЗС нужны». История «Байкальской Региональной Компании»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании