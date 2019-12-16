Режим для самозанятых вводится еще в 19 регионах

С 1 января 2020 года зарегистрироваться в качестве самозанятых в специальном мобильном приложении и платить налог на профессиональный доход по упрощенной системе без отчетности смогут жители еще 19 регионов. Об этом сообщает "Российская газета".

В списке территорий, где со следующего года начнет действовать налоговый режим для самозанятых, Санкт-Петербург, Воронежская, Волгоградская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, а также Красноярский и Пермский края, Ненецкий, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономные округа и Башкортостан.

С 1 января 2019 года эксперимент идет в четырех пилотных регионах: Москве, Московской и Калужской областях, Татарстане. По данным ФНС на конец ноября, там зарегистрировались свыше 380 тысяч плательщиков налога на профессиональный доход.

Подтвердив свой легальный доход, самозанятые могут получать кредит в банке или визу для поездки за границу.

Самозанятыми считаются граждане, которые не имеют работодателя и наемных работников, создают продукт или услугу самостоятельно, без посредников, и чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год. Для тех, кто оказывает услуги другим гражданам, ставка налога составляет 4% от дохода. Работающие с индивидуальными предпринимателями и компаниями платят 6%. В эти ставки включены взносы в систему обязательного медицинского страхования. Взносы в Пенсионный фонд самозанятые отчисляют в добровольном порядке. В перспективе у них может появиться возможность делать это непосредственно через мобильное приложение.